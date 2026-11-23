Проверки проводились по требованию прокуратуры и охватили инфраструктуру топливно-энергетического комплекса. В зону контроля попали две нефтебазы, столько же электростанций и все автозаправочные станции, принадлежащие обществу, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

В ходе рейдов инспекторы зафиксировали ряд нарушений требований пожарной безопасности. По итогам проверок юридические и должностные лица компании привлечены к административной ответственности.

Представителям организации выданы предписания об устранении выявленных недочетов в установленные законом сроки. На данный момент одна из организаций уже оплатила четыре штрафа за допущенные нарушения.

«Объекты топливно-энергетического комплекса относятся к категории повышенной опасности, и любые отступления от требований пожарной безопасности здесь недопустимы. Наша задача — не просто зафиксировать нарушения и оштрафовать, а добиться, чтобы собственник устранил их в полном объеме и не допустил повторения», — отметил начальник отделения нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы Тамерлан Хамхоев.

Он добавил, что контроль за исполнением предписаний будет продолжен и при необходимости будут приняты все меры в рамках действующего законодательства.