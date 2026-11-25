В ходе судебного разбирательства установлено, что ночью 7 июля текущего года в столице республики молодой человек камнем разбил окно магазина «Magas Сеть», проник в помещение и похитил с витрины 4 мобильных телефона марки Apple iPhone 17 Pro Max общей стоимостью около 600 тыс. рублей.

Не удовлетворившись содеянным, злоумышленник продолжил свои противоправные действия. Ночью 13 июля он вновь прибегнул к уже опробованному методу и похитил из торгового заведения целый набор электронных устройств: мобильные телефоны, планшет, смарт-часы и беспроводные наушники на общую сумму свыше 1,1 млн рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд приговорил иностранца к 4 годам колонии общего режима.