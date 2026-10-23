Иностранца осудят в Ингушетии за дачу взятки полицейскому 

По версии следствия, в сентябре 2021 года мужчина передал сотруднику полиции 70 тыс. рублей. Взамен он рассчитывал получить содействие в оформлении и выдаче бессрочного вида на жительство на территории России. Однако довести преступный умысел до конца не удалось: правоохранитель не имел необходимых полномочий для оформления и выдачи такого документа.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Отдельно отмечается, что в суде уже рассматривается по существу дело в отношении бывшего сотрудника управления по вопросам миграции МВД по региону. Он обвиняется в мошенничестве и получении взятки.