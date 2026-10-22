Ингушский спортсмен Рашид Кусиев стал чемпионом Москвы по самбо

Как сообщили газете «Ингушетия» в самбистском сообществе республики, Кусиев (Самбо-70 «Ясенево») выступал в весовой категории до 88 кг. Мастера спорта России тренируют в просторном зале с профессиональным оборудованием опытные наставники Егор Новосадов и Дмитрий Герасименко.

Напомним, самбо сочетает в себе виды спортивных и национальных видов борьбы, а также различные системы самозащиты.