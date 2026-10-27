Ингушский дзюдоист Мухаммед Муталиев завоевал «бронзу» на чемпионате России

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта региона, дзюдоист занял третье место в весовой категории до 100 килограммов, получив бронзовую награду.

На начальном этапе соревнований Муталиев продемонстрировал уверенную технику, одолев соперников из Татарстана, Челябинской и Воронежской областей. В полуфинале спортсмен потерпел поражение от Аслана Багова, представлявшего Адыгею.

В схватке за третье место Мухаммед одержал верх над Адамом Сангараевым из Чеченской Республики, что позволило ему взойти на пьедестал почета чемпионата России. За весь турнир Муталиев провел пять поединков, в четырех из которых одержал победу, потерпев одно поражение. Тренирует спортсмена Имранбек Габасов.