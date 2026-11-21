В возрастной категории 16-17 лет боксер провел три поединка. В первом он досрочно одержал победу уже в первом раунде над призером первенства России текущего года Ярославом Лобанковым из Московской области. Во втором выиграл у финалиста вышеназванных состязаний Никиты Касьянова из Москвы единогласным решением судей.

В полуфинале Хамзат Фаргиев в напряженном противостоянии уступил победителю первенств России и Европы из Удмуртии Максиму Соболеву.

Важным итогом соревнований для спортсмена, которого тренируют Магомед и Тимур Булгучевы, стало не только завоевание бронзовой медали, но и включение в состав юниорской сборной страны по боксу.