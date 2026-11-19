Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, серебряная медаль в категории до 75 кг досталась по результатам турнира ингушскому атлету Джамалейлу Газгирееву.

Чтобы дойти до финала и получить серебро, спортсмен провёл три боя. В них он показал серьёзный уровень физической готовности, продемонстрировал техническое мастерство и проявил характер бойца, стремящегося побеждать. По завершении состязаний представитель Ингушетии занял вторую позицию на пьедестале почёта.

Подготовкой боксёра занимаются наставники Магомед Леймоев и Мурад Балаев.