Ингушский ансамбль «Сунжа» стал обладателем Гран-при фестиваля «Золотой орёл»

В Театре юного зрителя в Назрани состоялся X юбилейный международный многожанровый фестиваль-конкурс искусств «Золотой орёл», в котором ансамбль «Сунжа» достойно представил своё мастерство в номинации «Народная хореография» и завоевал высшую награду — Гран-при.
Как информировали газету «Ингушетия» в мэрии города Сунжа, эта победа — заслуженное признание таланта, артистизма и кропотливого труда участников коллектива и их руководителя, которые с любовью и достойно показывают народное танцевальное искусство.
В администрации города от всей души поздравили коллектив с ярким достижением, пожелали новых творческих успехов, вдохновения, неиссякаемой энергии, громких побед на сцене.