Ингушских журналистов приглашают принять участие в X Медиафоруме СМИ 

Как сообщил газете «Ингушетия» nazaccent. ru, мероприятие организуют Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы совместно с Гильдией межэтнической журналистики. Регистрация участников уже началась.

Форум изначально задумывался как универсальная площадка, где можно обмениваться опытом, вести диалог и искать новые эффективные форматы взаимодействия СМИ, этнокультурных организаций и органов власти. Каждый год он собирает сотни участников из разных уголков страны. Например, в 2025 году очно работали 120 делегатов из 48 регионов, а онлайн-аудитория была вдвое больше.

«Юбилейный, десятый форум мы проводим в Год единства народов России. Многонациональная Москва — живое воплощение этого единства, — отмечает руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков. — Свыше 13 млн жителей столицы представляют более 180 этнических общностей страны, а также ближнего и дальнего зарубежья. За год в Москве прошло немало ярких событий, раскрывающих этническое многообразие и культурное богатство России. Самым масштабным стал XV Межрегиональный фестиваль славянского искусства «Русское поле». Мы обязательно поделимся московским опытом с участниками форума и с интересом ждём презентаций их проектов».

На X Медиафоруме будут работать три тематические площадки. «Сквозной темой форумов прошлых лет была работа с молодёжной аудиторией и изучение самых востребованных у молодёжи форматов, — говорит президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге. — В этот раз мы обязательно обсудим, чем привлечь поколение зумеров и Альфа. Поговорим о том, как встроить народные традиции в креативные индустрии и мультимедийную среду. Ещё одна секция будет посвящена «русскому коду» как основе российской идентичности».

К участию приглашаются журналисты, освещающие межнациональные отношения, эксперты в сфере национальной политики, активисты этнокультурных сообществ, представители бизнеса, специалисты по развитию интернета и креативных индустрий. Для участия необходимо зарегистрироваться на официальной странице: https://nazaccent. ru/content/46063-x-mediaforum-etnicheskih-i-regionalnyh-smi/.