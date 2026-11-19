В рамках национального проекта «Молодежь и дети» школьники и активисты из Движения Первых побывали на промышленном туре в «Ростелекоме», сообщили газете «Ингушетия» в Коммолодежи республики.
Ребята узнали, как устроена работа одной из крупнейших цифровых компаний страны, и своими глазами увидели, где рождаются технологии, которыми граждане пользуются каждый день.
В ходе экскурсии участники познакомились с инфраструктурой компании, узнали о современных телеком-решениях и профессиях, востребованных в IT и связи. Специалисты «Ростелекома» рассказали, как строятся карьерные траектории в отрасли, какие навыки нужны для старта и чему стоит учиться уже в школе.
Отмечается, что большой интерес у ребят вызвали практическая часть и живое общение с сотрудниками: школьники задавали вопросы о работе, обучении и перспективах профессий будущего.
«Подобные встречи помогают подросткам осознанно выбрать профессию и увидеть, что цифровая отрасль — это не только программирование, но и множество интересных направлений», — подчеркнули организаторы мероприятия.
Напомним, промтуры — это часть системной работы по профориентации молодёжи. Они позволяют школьникам заранее познакомиться с реальным производством, определиться с будущей специальностью и сделать первые шаги к карьере в российских технологических компаниях.