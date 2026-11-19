Ребята узнали, как устроена работа одной из крупнейших цифровых компаний страны, и своими глазами увидели, где рождаются технологии, которыми граждане пользуются каждый день.

В ходе экскурсии участники познакомились с инфраструктурой компании, узнали о современных телеком-решениях и профессиях, востребованных в IT и связи. Специалисты «Ростелекома» рассказали, как строятся карьерные траектории в отрасли, какие навыки нужны для старта и чему стоит учиться уже в школе.

Отмечается, что большой интерес у ребят вызвали практическая часть и живое общение с сотрудниками: школьники задавали вопросы о работе, обучении и перспективах профессий будущего.

«Подобные встречи помогают подросткам осознанно выбрать профессию и увидеть, что цифровая отрасль — это не только программирование, но и множество интересных направлений», — подчеркнули организаторы мероприятия.

Напомним, промтуры — это часть системной работы по профориентации молодёжи. Они позволяют школьникам заранее познакомиться с реальным производством, определиться с будущей специальностью и сделать первые шаги к карьере в российских технологических компаниях.