Ингушские каратисты завоевали пять золотых медалей на Всероссийском турнире 

По информации Минспорта региона, предоставленной газете «Ингушетия», победителями турнира стали Джабраил Боков в категории среди мужчин старше 18 лет (в средствах защиты, до 76 кг), Магомед Угурчиев среди участников 12-13 лет (СЗ, до 45 кг), Мовла Чаниев среди 11-летних спортсменов (СЗ, свыше 45 кг), Хусейн Муцольгов среди 11-летних спортсменов (СЗ, до 36 кг) и Али Берсанов среди участников 14-15 лет (СЗ, до 48 кг).

Бронзовую награду в категории 12-13 лет (СЗ, до 39 кг) завоевал Насрудин Ахильгов.

Спортсменов подготовили тренеры Абдул-Азит Шаухалов и Исмаил Илиев.