Ингушские единороссы проверили качество благоустройства улицы в Карабулаке

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии, в состав выездной группы вошли зампред Городского совета депутатов Карабулака Хусейн Амаков и депутат горсовета Ахмет Евлоев. К ним присоединились сотрудники мэрии Хамзат Мизиев и Магомед Мальсагов.

На месте партийцы изучили обустроенный участок улицы. Особое внимание уделили тому, как выполнены работы и в каком состоянии находится дорожное полотно. В рамках проекта здесь уложили новый асфальт. Результаты благоустройства по итогам осмотра получили положительную оценку единороссов. Качество выполненных работ участники мониторинга признали достойным.

«Качественные дороги — это комфорт и безопасность передвижения, улучшение городской инфраструктуры и повседневной жизни людей. Народная программа формируется исходя из запросов граждан, поэтому каждый реализованный объект должен соответствовать ожиданиям жителей. Будем и дальше держать такие вопросы на партийном контроле», — подчеркнул Хусейн Амаков.

По его словам, одним из инструментов общественного контроля за исполнением Народной программы выступает «Партийный десант». Такие выезды дают возможность оценить качество уже реализованных проектов. Кроме того, они помогают следить за тем, чтобы результаты благоустройства отвечали интересам жителей.