Ингушские единороссы оценили качество работ по благоустройству улицы в Магасе 

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональной ячейке ЕР, в мониторинговом выезде участвовали Хаваж-Багаудин Дарсигов, занимающий пост секретаря Магасского местного отделения партии, а также депутаты, представляющие партийную фракцию в Городском совете депутатов.

Проверяющие побывали на отрезке улицы Бота Гагиева, который тянется от переулка Цветочного до улицы Дошлуко Мальсагова. В центре внимания оказались качество исполненных работ, состояние инфраструктуры для пешеходов, а также то, насколько удобно это пространство для горожан. Благодаря проведённому благоустройству здесь появились пешеходные дорожки, были поставлены скамейки для отдыха, высажены кустарники.

Кроме того, смонтированы пандусы, чтобы пространством могли пользоваться маломобильные граждане. Отдельно партийцы проверили, соответствует ли созданная инфраструктура запросам жителей и позволяет ли она комфортно передвигаться по территории людям разного возраста и с разными физическими возможностями.

Отмечается, что все работы выполнены по Народной программе «Единой России» и служат развитию комфортной городской среды. Обновление этого участка включено также в комплекс мер по модернизации общественных пространств столицы Ингушетии.

По словам Дарсигова, для партии важно, чтобы Народная программа оставалась не просто списком запланированных мероприятий, а находила воплощение в конкретных результатах, которые люди видят и ощущают ежедневно. Он подчеркнул: благоустроенная улица — это не только новые тротуары, скамейки и зелёные насаждения, но и безопасность пешеходов, удобство для семей с детьми, доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья и в целом иное качество городской жизни.

Секретарь отделения ЕР в Магасе заверил, что контроль за реализацией подобных проектов продолжится, внимание к качеству работ сохранится, а созданная инфраструктура будет проверяться на предмет того, действительно ли она служит людям.