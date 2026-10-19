Ингушская молодежь собралась за «круглым столом» с карачаевцами и балкарцами СЗФО

«Дружба наших народов давняя, и каждая встреча только укрепляет ее. За круглым столом мы обсудили много интересных идей, поделились опытом работы с молодежью и сохранения национальной культуры, наметили план совместных проектов», — рассказали газете «Ингушетия» организаторы мероприятия.

По итогам встречи подписано соглашение о сотрудничестве. Впереди совместные акции, стороны уверены, что они получатся яркими и полезными для студентов и молодежи обеих республик.