Ингушетия вошла в тройку лидеров всероссийского рейтинга ЗОЖ 

По словам руководителя республики, такой результат подтверждает эффективность курса на развитие спорта и физической культуры. На сегодняшний день более 58% жителей региона регулярно занимаются физкультурой и спортом, растет число детей и молодежи, посещающих спортивные секции и участвующих в соревнованиях.

Только за 2025 год спортсмены республики завоевали 4 148 медалей, из них 1 539 золотых, 1 216 серебряных и 1 393 бронзовые. В регионе прошло 218 спортивных мероприятий с участием около 14 тысяч человек. Звание «Мастер спорта» присвоено 19 спортсменам, еще 303 стали кандидатами в мастера спорта.

Махмуд-Али Калиматов отдельно поблагодарил наставников, отметив, что за каждой победой стоят их профессионализм, многолетний опыт и ежедневный труд. Он подчеркнул, что задача властей: поддерживать специалистов и создавать необходимые условия для работы.

В 2019–2024 годах в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в республике построено 19 объектов: четыре физкультурно-оздоровительных комплекса, включая два открытого типа, 11 площадок ГТО и четыре футбольных поля. На эти цели направлено более 1,1 млрд рублей. За тот же период в 23 школах отремонтировали спортзалы, в 33 установили спортивные площадки, в 49 открыли школьные спортивные клубы.

В 2025 году в Сунже построили модульное спортивное сооружение и установили площадку, капитально отремонтировали Республиканскую спортивную школу «Назрань», учреждения олимпийского резерва получили новое оборудование. В планах еще 14 спортивных площадок и два комплекса с бассейнами.

Развивается и массовый спорт: в прошлом году 2 650 жителей выполнили нормативы ГТО, 436 из них получили золотые знаки отличия. Республика ежегодно принимает крупные всероссийские и международные соревнования.

Ингушетия гордится своими прославленными спортсменами: Исраилом Арсамаковым, Назиром Манкиевым, Рахимом Чахкиевым, Хасаном Халмурзаевым, Мусой Евлоевым, Муссой Могушковым. Сегодня эстафету продолжают новые поколения: 46 представителей республики входят в состав сборных команд России, 33 из них выступают в олимпийских дисциплинах.

«Третье место в общероссийском рейтинге — это достойный результат. Благодарю спортсменов, тренеров и всех специалистов отрасли за вклад в развитие спорта. У нас есть сильная школа, талантливая молодежь и большой потенциал. Будем и дальше создавать условия для новых достижений и побед», — заверил Махмуд-Али Калиматов.