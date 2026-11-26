«Для нас это уже добрая традиция. Каждый год мы стараемся исполнить желания детей, которым особенно нужны внимание и поддержка. К акции присоединяются правительство республики, руководители муниципалитетов, министерства, общественные организации, предприятия и просто неравнодушные жители», — отметил Глава республики.

Акция проводится с 2018 года и с самого начала получила поддержку Президента Владимира Путина. Глава государства сам ежегодно выбирает детские желания и помогает их исполнить.

Стало доброй традицией и участие глав регионов в акции на федеральном уровне. Перед заседаниями Государственного совета в Кремле руководители субъектов снимают с новогодних елок открытки с детскими мечтами, чтобы затем исполнить их.

«Я сам ежегодно выбираю детские открытки, встречаюсь с семьями и вручаю подарки. Иногда приглашаю ребят к себе, иногда приезжаю к ним домой. В такие моменты особенно понимаешь, насколько важен для ребенка не только сам подарок, но и внимание, которое ему уделяют. Искренняя радость детей — то, ради чего стоит участвовать в этой акции», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он напомнил, что с 2023 года регион помогает исполнять желания и детям из Запорожской области, в том числе подшефного Токмакского муниципального округа. За это время подарки получили ребята из Молочанска, Токмака, Грушевки, Кутузовки и других населенных пунктов. В разные годы дети мечтали о графических планшетах, наборах для рисования, игрушках, музыкальных инструментах и многом другом.

«Стараемся, чтобы ни одно из этих пожеланий не осталось без внимания. Отдельное направление нашей работы: новогодние сладкие подарки для детей Токмакского района. Будем продолжать эту традицию. Думаю, каждый взрослый помнит, как в детстве ждал подарка и как радовался, когда исполнялось заветное желание. Тогда эту радость нам дарили родители. Сегодня мы сами можем подарить ее другим детям. И это хорошая возможность проявить заботу, поддержать тех, кому непросто, и просто сделать чью-то жизнь немного счастливее», — считает руководитель субъекта.

Глава призвал жителей республики, представителей бизнеса, общественных организаций и всех, у кого есть такая возможность, присоединиться к акции.