Ингушетия участвует в работе Всероссийского форума национального единства

Как информировали газету «Ингушетия» в межнациональном ведомстве региона, мероприятие принимает участников со 2 по 3 ноября 2026 года. Его организатором выступает Федеральное агентство по делам национальностей, а сам форум даёт старт Международной неделе «Народы России».

«Совместно с коллегами рассматриваем главные вопросы, связанные с поддержанием согласия между народами. В поле нашего внимания также находится развитие культурного многообразия, сохранение языков, традиций и духовных ценностей народов России. Отдельный акцент делаем на вкладе Республики Ингушетия в упрочение гражданского единства, а равно на расширении гуманитарных связей с регионами страны», — подчеркнул Руслан Мизиев.

В работе форума вместе с министром задействованы Мадина Барахоева — председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» в республике, она же возглавляет региональную общественную организацию «Ассамблея народов Ингушетии». Еще один участник — Тагир Фаргиев, полномочный представитель региона в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Мизиев выразил убеждение в том, что площадка форума позволит обменяться накопленным опытом и выработать свежие решения. Эти решения будут нацелены на то, чтобы единство народов России крепло, гражданское согласие укоренялось, а взаимопонимание между национальностями росло.