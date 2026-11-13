Ингушетия расширит поддержку ветеранов и массового спорта после решений Путина 

Среди значимых решений руководитель субъекта выделил проведение с 2027 года ежегодного «Кубка защитников Отечества» для ветеранов боевых действий, включая участников специальной военной операции.

По его словам, в республике уже ведется соответствующая работа: в сентябре совместно с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества» прошла республиканская спартакиада с участием ветеранов СВО и спортсменов с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата. Ранее команда Ингушетии представляла регион на межрегиональном «Кубке Защитников Отечества» в Нальчике.

«Будем развивать эту работу дальше. Считаю, что необходимо обеспечить ветеранам возможность регулярно тренироваться, привлекать специалистов по адаптивной физической культуре и готовить участников к соревнованиям разного уровня», — отметил Глава региона, поручив министерству спорта совместно с филиалом фонда и муниципалитетами организовать эту работу на постоянной основе.

Еще один приоритет — массовый спорт. По инициативе республики и при поддержке Минспорта России в 2026 году количество «умных» спортивных площадок увеличено с восьми до четырнадцати. Кроме того, предусмотрены площадка ГТО в Сунже и модульный зал единоборств в селе Мужичи Сунженского района. В 2027 году планируется построить два физкультурно-оздоровительных комплекса в Карабулаке и селе Нижние Ачалуки Малгобекского района, с бассейнами и залами для бокса, борьбы и дзюдо.

Сегодня в республике насчитывается 417 спортивных объектов, более 58% жителей систематически занимаются физкультурой и спортом. Задача: повышать эти показатели, обеспечивая доступность инфраструктуры не только в городах, но и в сельской местности.

«Считаю важным и обозначенный Президентом акцент на сохранении национальных видов спорта. Это часть нашего культурного наследия. В планах: создание в Магасе академии национальных видов спорта, развитие традиционных дисциплин и расширение участия молодежи в соревнованиях», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

Отдельное направление: фиджитал-спорт, объединяющий физическую активность и цифровые технологии. Возможности его внедрения в школах и спортивных учреждениях республики будут изучены.

Глава Ингушетии поддержал инициативу Владимира Путина о проведении в 2027 году Года физической культуры, спорта и здорового образа жизни школьников. В рамках нацпроекта «Образование», цели которого с 2025 года отражены в нацпроекте «Молодежь и дети», сельские школы получали спортинвентарь и оборудование. Работа по обновлению материальной базы школ, развитию секций и клубов будет продолжена.

Отдельно была отмечена важность подготовки тренерских кадров. В республике действует госпрограмма «Земский тренер», продолжится повышение квалификации действующих специалистов и привлечение молодых наставников.

«Все обозначенные Владимиром Путиным направления имеют непосредственное значение для развития спортивной отрасли республики. Будем последовательно работать над тем, чтобы расширять инфраструктуру, укреплять кадровый состав и создавать условия для занятий спортом для жителей всех возрастов и возможностей», — подытожил Махмуд-Али Калиматов.