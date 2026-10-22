Ингушетия присоединилась к телемосту «Диалог культур, связь поколений»

По информации, предоставленной газете «Ингушетия» в пресс-службе ДМО, особое внимание в ходе общения уделили вопросам сохранения исторического и культурного наследия, преемственности поколений и укрепления дружеских связей между молодёжью из различных субъектов.

«Участники обсудили значение культурного обмена и открытого диалога для взаимопонимания и уважительного отношения к традициям друг друга», — подчеркнул собеседник.

Отмечается, что телемост стал площадкой для межрегионального общения и обмена идеями. Подобные встречи способствуют развитию сотрудничества между регионами, знакомству молодых людей с культурным многообразием страны и сохранению общих ценностей, объединяющих разные поколения.