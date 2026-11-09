Ингушетия получит более 32 млн рублей на поддержку аграриев

Он поблагодарил премьер-министра России Михаила Мишустина за принятое решение, отметив, что под урожай будущего года в регионе планируется засеять озимыми культурами около 27 тыс. гектаров.

По его словам, это большой объем работ, который требует заранее подготовить почву, закупить необходимые материалы и обеспечить соблюдение технологий. Федеральная субсидия поможет частично компенсировать эти расходы и снизить финансовую нагрузку на хозяйства.

Глава республики также подчеркнул, что в последние годы сельское хозяйство региона показывает хорошие результаты. По итогам 2025 года валовой сбор зерновых и зернобобовых культур превысил 125 тысяч тонн, общий объем производства сельскохозяйственной продукции составил более 25,5 млрд рублей.

Руководитель субъекта рассчитывает, что выделенные средства будут доведены до получателей без задержек и лишней волокиты, поскольку аграрии должны получить поддержку тогда, когда она необходима для проведения полевых работ

«Будем и дальше наращивать посевные площади, повышать урожайность, обновлять технику и внедрять современные агротехнологии. Чем выше производительность наших хозяйств, тем больше возможностей для развития сельских территорий, создания рабочих мест и укрепления продовольственной безопасности республики», — добавил Махмуд-Али Калиматов.