Ингушетия опережает среднероссийский уровень кассового исполнения нацпроектов 

Отмечается, что с конца сентября объем освоенных средств вырос на 536 млн рублей, кассовое исполнение увеличилось с 77% до 86%. С 12 октября показатель прибавил еще 4,9 процентного пункта, а кассовые расходы выросли на 294 млн рублей.

Положительная динамика видна и на фоне общероссийских данных. По мониторингу Минфина России на 2 ноября, Ингушетия опережает средний уровень кассового исполнения по всем семи национальным проектам, финансируемым из федерального бюджета. Средний показатель по стране — 74,7%.

По нацпроекту «Семья» кассовое исполнение в республике составило 85% (в среднем по России — 79%), по «Молодёжи и детям» — 81,3% и 77% соответственно, по «Продолжительной и активной жизни» — 87,9% и 67%, по «Инфраструктуре для жизни» — 79% и 73%. По проекту «Экологическое благополучие» республика достигла 77% при среднероссийском уровне 57,9%. По направлениям «Эффективная и конкурентная экономика» и «Туризм и гостеприимство» кассовое исполнение составило 100%, тогда как в среднем по стране — 88% и 70% соответственно.

Ряд мероприятий нацпроектов уже выполнен досрочно. Среди них: строительство фельдшерско-акушерского пункта в предгорном селе Чемульга и Дома социального обслуживания в сельском поселении Сурхахи, оснащение медицинских учреждений и школ, ремонт детских садов и колледжа имени Юсупа Арапиева в Назрани, строительство водопроводов в Карабулаке, переселение граждан из аварийного жилья, закупка автобусов и завершение пяти дорожных объектов. Также реализованы меры поддержки малого и среднего бизнеса и туристических проектов.

В данное время активная работа идет на других объектах. В селах Новый Редант, Плиево, Нестеровское и Галашки строятся новые школы. Завершается благоустройство 24 общественных территорий, продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры. Реализуются проекты в сфере образования, здравоохранения, культуры и социальной поддержки.

Нацпроекты, инициированные Президентом России Владимиром Путиным, позволяют республике планомерно решать повседневные вопросы жителей: строить школы, ремонтировать дороги, обновлять коммунальные сети, развивать здравоохранение и благоустраивать общественные пространства, отметил в своем Telegram-канале Махмуд-Али Калиматов.

«Поручил ответственным ведомствам и рекомендовал главам муниципалитетов обеспечить соблюдение сроков и постоянный контроль качества работ. Необходимо также своевременно проводить расчеты с подрядчиками и доводить средства до исполнителей. Высокие показатели финансирования должны подтверждаться реальным продвижением на каждом объекте. До конца года необходимо завершить все запланированные мероприятия в установленные сроки, не допуская снижения темпов и качества работ», — написал Глава республики.