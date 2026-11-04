Ингушетия готовится отметить один из основных государственных праздников России 

В Государственном театре юного зрителя в Назрани в 15 часов начнется праздничный концерт. На сцене выступят оркестр народных инструментов, женская вокальная группа «Дека илли», ансамбль государственной филармонии «Гаргареи», фолк-рок-группа «Дега оаз», казачий хор и известные артисты региона. Зрители услышат песни о России, родной земле, дружбе и единстве народов, а также увидят, как национальные мелодии и танцы переплетаются с современными композициями.

Особым событием станет вручение первых паспортов гражданам России. Для молодых жителей республики это важный и волнительный момент, символизирующий начало нового этапа жизни и гражданской ответственности.

В городе Сунжа, на площади перед Дворцом культуры, с 14 часов развернется праздничная программа, посвященная богатству национальных культур и традиций народов России.

Гостей ждут концертная программа, фестиваль ремесел и национальных культур, дегустация блюд национальной кухни, фестиваль национальных видов спорта, где участники и зрители познакомятся с традиционными состязаниями, требующими силы, ловкости и выносливости.

Приглашаем всех желающих присоединиться к праздничным мероприятиям, разделить радость знаменательного дня и вместе отметить праздник единства, дружбы и согласия, говорится в релизе.