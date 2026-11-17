Он напомнил, что в текущем году регион задействован в 12 нацпроектах, которые, в свою очередь, включают 40 региональных инициатив. Эти проекты направлены на улучшение ситуации в сфере здравоохранения и образования, развитие дорожной и коммунальной инфраструктуры, поддержку семей и молодежи, стимулирование экономического роста и туристической привлекательности региона.

За последние годы Ингушетия зарекомендовала себя как регион с высоким уровнем реализации национальных проектов. Начиная с 2022 года показатель кассового исполнения стабильно превышает 97%, а по итогам 2025 года достиг отметки в 99,4%. Сейчас стоит задача сохранить и приумножить достигнутые результаты, отметил Махмуд-Али Калиматов.

«Национальные проекты, инициированные Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, дают регионам возможности для решения важнейших задач развития. Наша ответственность перед Президентом и жителями республики — эффективно использовать выделенные ресурсы и обеспечивать выполнение всех запланированных мероприятий», — подчеркнул руководитель региона.