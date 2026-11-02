Ингушетия достигла 85% кассового исполнения национальных проектов 

«Это хороший результат. На реализацию национальных проектов в этом году предусмотрено 5,744 млрд рублей. Бюджетные обязательства приняты практически в полном объеме — 99,3%. Сейчас важно сохранить набранный темп и обеспечить выполнение всех запланированных мероприятий», — отметил Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что по направлениям «Туризм и гостеприимство» и «Эффективная и конкурентная экономика» кассовое исполнение уже достигло 100%. Но останавливаться на достигнутом нельзя. До конца года остается немного времени. Нужно завершить начатые объекты, выполнить обязательства и обеспечить целевое использование предусмотренных средств.

«Поручил руководителям министерств и ведомств лично контролировать эту работу. Важно, чтобы каждый проект был доведен до результата, а жители республики почувствовали реальные изменения», — написал руководитель субъекта.