Ингушетии выделено около 103 млн рублей на модернизацию энергетики и ЖКХ 

По его словам, выделенные средства необходимы для дальнейшего укрепления коммунального комплекса, повышения финансовой устойчивости предприятий отрасли и улучшения качества услуг для жителей. Программа предполагает консолидацию регионального имущественного комплекса ЖКХ на базе Единого оператора, привлечение квалифицированных кадров, обновление коммунальной инфраструктуры и поэтапный переход к экономически обоснованным тарифам. При этом федеральный центр компенсирует разницу между новыми и прежними тарифами, чтобы переход не привел к резкому росту расходов населения.

Поддержка оказывается республике не первый год. В 2022 году из федерального бюджета было направлено более 107 млн рублей на обеспечение деятельности Единого оператора и единого расчетного центра. С августа 2023-го по октябрь 2024 года республика получила 640,1 млн рублей на субсидирование межтарифной разницы. Это позволило в полном объеме обеспечить выплату заработной платы сотрудникам Единого оператора, произвести необходимые налоговые отчисления и частично погасить задолженность за электроэнергию.

В 2024–2025 годах федеральное финансирование продолжилось. В частности, республика получила дополнительные средства на реализацию программы, включая 79,7 млн рублей в 2025 году и 132,5 млн рублей на софинансирование расходов того же года. В феврале 2026 года было предусмотрено еще 98,5 млн рублей на выполнение программных мероприятий за период с ноября 2025-го по март 2026 года.

Уже есть конкретные результаты этой работы. За последние годы в республике ликвидировано более 2 800 аварий на коммунальных сетях, заменено 16 километров изношенных водопроводных труб. Создание Единого оператора позволило объединить ресурсы и выстроить более системный подход к эксплуатации и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения.

Вместе с тем проблем в отрасли остается немало. Значительная часть коммунальной инфраструктуры нуждается в обновлении, предприятиям необходимо повышать эффективность работы, сокращать потери и обеспечивать устойчивое финансирование текущей деятельности.

«Поэтому для нас принципиально важно не просто получать федеральную поддержку, а добиваться конкретного результата: снижения аварийности, повышения надежности сетей и качества коммунальных услуг», — отметил Глава республики.

Он поблагодарил Президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина за последовательное внимание к развитию Ингушетии и поддержку решений, направленных на модернизацию жизненно важной инфраструктуры, подчеркнув: «Со своей стороны будем обеспечивать необходимое софинансирование, контролировать целевое использование выделяемых средств и добиваться выполнения всех запланированных мероприятий. Главный критерий нашей работы — чтобы жители республики получали качественные и бесперебойные коммунальные услуги».