Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе компании, в пределах охранных зон ЛЭП категорически запрещены любые действия без согласования с сетевой компанией. В том числе — погрузочно-разгрузочные мероприятия; складирование любых материалов; стоянки всех видов техники; полевые работы с применением техники и оборудования высотой более 4 метров; проезд машин и механизмов высотой с грузом или без него от поверхности дороги свыше 4,5 метра.

В охранных зонах кабельных линий электропередачи недопустимы земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях — более 0,45 метра), а также планировка грунта.

Напомним, охранная зона — часть земного, воздушного и водного пространства по обе стороны ЛЭП от крайних проводов. Согласно постановлению правительства России от 24 февраля 2009 г. № 160, допустимое расстояние установлено: 2 метра — для ЛЭП ниже 1 кВ; 10 метров — для ЛЭП 1–20 кВ; 15 метров — для ЛЭП 35 кВ; 20 метров — для ЛЭП 110 кВ; 100 метров — для ЛЭП через водоёмы.

Обо всех замеченных повреждениях оборудования электросетевого комплекса энергетики просят сообщать по единому бесплатному телефону контакт-центра компании «Россети» 8 (800) 220-0-220 (короткий номер — 220).