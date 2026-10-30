График работы почтовых отделений Ингушетии изменится в праздничные дни

3 ноября большинство отделений завершат обслуживание клиентов на час раньше, а 4 ноября станет выходным днём. При этом некоторые из них, в том числе оснащённые пунктами выдачи заказов маркетплейсов, продолжат работать по обычному графику. В праздничный день почтовые услуги будут доступны в Назрани, Сунже и Малгобеке.

4 ноября почтальоны не будут доставлять письма, газеты и журналы. Пенсии и социальные пособия, выплата которых запланирована на эту дату, доставят по согласованному с региональным отделением Социального фонда России графику — начиная с 3 ноября.

«Для нас важно, чтобы изменение праздничного графика не создавало неудобств жителям республики, особенно получателям пенсий и социальных выплат. Мы предусмотрели работу отдельных отделений и заранее согласовали порядок доставки выплат. Рекомендуем жителям уточнять часы работы почты перед посещением», — отметил директор Управления федеральной почтовой связи субъекта Ислам Гагиев.

Уточнить актуальный график работы отделений можно на официальном сайте pochta. ru или в мобильном приложении Почты России.