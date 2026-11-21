Акция проводится в партнерстве с региональным отделением Русского географического общества. Принять участие могут студенты, преподаватели, сотрудники университета и все заинтересованные лица, независимо от возраста и уровня подготовки.

Цель мероприятия: не только укрепить знания в области географии, но и пробудить интерес к исследовательской деятельности, расширить кругозор участников. Сбор намечен на 11 часов, начало диктанта в полдень.

Напомним, инициатива проведения «Географического диктанта» принадлежит РГО. С 2015 года акция неизменно привлекает внимание тех, кто неравнодушен к истории, природе и культурному богатству России.

В этом году участникам предстоит справиться с 30 заданиями, которые различаются по степени сложности. Выполняя их, участники смогут не только продемонстрировать свои знания, но и показать уровень эрудиции, умение логически мыслить и создавать мысленные образы.