Главы городов Ингушетии принимают участие в программе «Школа мэров» в Москве

Как информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе администрации Малгобека, в рамках обучения участники обсуждают вопросы эффективного муниципального управления, развития территорий и взаимодействия с жителями.

Среди спикеров программы — первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук.

Как отметил Магомед Боков, подобные мероприятия предоставляют возможность обменяться опытом с коллегами из других субъектов, познакомиться с новыми подходами к решению городских вопросов и изучить практики, применимые в муниципальной работе.

Полученные знания глава Малгобека планирует использовать для дальнейшего развития города, совершенствования городской инфраструктуры, благоустройства и создания комфортных условий для жителей.