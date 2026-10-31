Глава СКР Александр Бастрыкин вручил награду подполковнику юстиции из Ингушетии 

Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по республике подполковник юстиции Заур Даурбеков удостоен государственной награды. Указом Президента Владимира Путина он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за вклад в укрепление законности и правопорядка».
Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства, церемония вручения прошла в рамках торжественного собрания, приуроченного ко Дню народного единства, который отмечается ежегодно 4 ноября. Награду вручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Отмечается, что высокая награда является признанием добросовестного исполнения служебного долга, профессионализма и личного вклада в решение задач, стоящих перед ведомством.
Коллектив регионального следственного управления поздравляет Заура Хасановича с заслуженной наградой и желает ему дальнейших успехов в службе, новых достижений, крепкого здоровья и благополучия, говорится в релизе.