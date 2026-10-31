Глава СКР Александр Бастрыкин вручил награду подполковнику юстиции из Ингушетии 

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства, церемония вручения прошла в рамках торжественного собрания, приуроченного ко Дню народного единства, который отмечается ежегодно 4 ноября. Награду вручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Отмечается, что высокая награда является признанием добросовестного исполнения служебного долга, профессионализма и личного вклада в решение задач, стоящих перед ведомством.

Коллектив регионального следственного управления поздравляет Заура Хасановича с заслуженной наградой и желает ему дальнейших успехов в службе, новых достижений, крепкого здоровья и благополучия, говорится в релизе.