Глава Минобрнауки Ингушетии обратился к жителям после ДТП с 15-летним водителем 

Глава ведомства обратился к родителям с призывом исключить любую возможность управления транспортными средствами несовершеннолетними, поскольку безопасность детей является прямой ответственностью взрослых перед законом, обществом и Всевышним, в первую очередь. Соответственно, ключи от автомобилей должны быть для них недоступны ни при каких обстоятельствах, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минобрнауки.

«Не позволяйте подросткам садиться за руль ни под каким предлогом. Минутная беспечность взрослых оборачивается необратимой трагедией для судеб детей», — отметил министр. По его мнению, обществу необходимо сформировать атмосферу абсолютной нетерпимости к таким случаям, недостаточно просто сопереживать в комментариях.

Он также призвал водителей строго соблюдать ПДД, а старейшин, духовенство, педагогов и общественность объединиться для борьбы с опасной практикой передачи машин несовершеннолетним.

Ахмед-Башир Цороев пожелал пострадавшей девочке скорейшего выздоровления, сил и терпения ее близким, отметив, что в школах будет усилена профилактическая работа, но решить проблему без участия родителей невозможно.

Как ранее информировало наше издание, ДТП произошло 12 ноября в сельском поселении Экажево Назрановского района. 15-летний подросток без разрешения взял ВАЗ-21115, принадлежащий брату, и сбил девочку, переходившую дорогу на улице Муталиева.

Ребенка доставили в ДРКБ. Мать несовершеннолетнего водителя привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, по факту происшествия проводится проверка.