Глава Малгобекского района Ингушетии провёл очередной приём граждан

Так, жительнице села Средние Ачалуки потребовалась помощь в оформлении документов на отчуждение имущества. Данный вопрос удалось решить непосредственно в рамках приёма.

Еще один представитель населения района обратился по поводу благоустройства территории, прилегающей к его домовладению, которое расположено в сельском поселении Верхние Ачалуки. Абдулхамид Костоев поручил ответственным сотрудникам администрации выехать на место, оценить ситуацию и рассмотреть возможные варианты решения проблемы.

«Жителю Зязиков-Юрта, попросившему предоставить земельный участок, разъяснили, что рассмотрение данного вопроса относится к компетенции Министерства имущественных и земельных отношений Ингушетии. Для дальнейшего решения заявителю необходимо обратиться в это ведомство», — рассказал собеседник.

Кроме того, жительница Пседаха попросила содействия в ремонте автомобильной дороги на улице, где она проживает. Главе сельского поселения поручено организовать необходимые работы.

Абдулхамид Костоев подчеркнул важность внимательного рассмотрения обращений граждан и принятия конкретных мер для решения обозначенных ими проблем.