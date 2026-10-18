Глава Ингушетии в День отца адресовал особую благодарность участникам СВО 

«Быть отцом — большая ответственность и огромное счастье. Мы учим детей быть честными, добрыми, справедливыми, уважать старших и ценить свои корни. Но важнее всего личный пример: как мы относимся к людям, держим слово, справляемся с трудностями и заботимся о близких», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Он напомнил, что в ингушских семьях эти ценности всегда занимали особое место. Уважение к отцу, забота о родителях, ответственность за детей — традиции, которые бережно хранятся и передаются следующим поколениям.

«Сегодня отдельные слова благодарности хочу адресовать отцам, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Их ждут дома, ими гордятся, за них переживают. Желаю нашим защитникам здоровья и сил, а их семьям — благополучия и скорейшего возвращения родных домой. Поздравляю всех отцов с праздником. Желаю здоровья, семейного тепла и благополучия», — подчеркнул руководитель субъекта.

Напомним, что праздник установлен в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.