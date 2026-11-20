Поводом для обсуждения стали многочисленные жалобы жителей, в частности из города Карабулака и административного округа Гамурзиевский Назрани. Люди выражают недовольство продолжительностью строительных работ, указывают на затруднения в движении, неудобные объездные маршруты и рост числа аварийных ситуаций. По словам местных жителей, даже те задачи, которые можно было решить быстро, растягиваются на долгие месяцы.

Глава региона напомнил, что реконструкция участка стартовала в 2018 году, а завершить ее планировали уже в 2020-м. Однако сроки сдачи объекта неоднократно сдвигались. Согласно информации, озвученной в ходе эфира, осталось привести в порядок примерно пять километров дороги.

«Люди годами вынуждены пользоваться неудобными маршрутами, сталкиваться с пробками и рисковать на участке с затрудненным движением. Я неоднократно обращался в Росавтодор и поднимал вопрос перед федеральным руководством, но регион не может самостоятельно управлять федеральным объектом. Наша задача: добиваться решения и привлекать внимание надзорных органов. Если до 1 января участок не будет отремонтирован, я снова обращусь в федеральные структуры для оценки ситуации», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, одной из ключевых причин удорожания проекта стали разногласия, связанные с земельными участками и строениями, которые попали в полосу отвода. Изначально при разработке проекта учитывалось около 50–55 объектов, но впоследствии их число возросло примерно до 500, что привело к судебным тяжбам и дополнительным финансовым затратам. Если первоначально стоимость проекта оценивалась примерно в 15 млрд рублей, то теперь она достигла 35 миллиардов.

По указанию Главы Ингушетии судебные разбирательства находятся под контролем руководства ВС региона. 98 дел, связанных с реализацией проекта, рассматриваются в ускоренном режиме. Кроме того, материалы по выявленным обстоятельствам направлены в федеральные правоохранительные органы.

Руководитель субъекта считает, что задержка с реализацией федерального проекта тормозит развитие дорожной инфраструктуры и негативно сказывается на жизни тысяч людей, которые пользуются трассой. Он также отметил, что ответственность за содержание и строительство местных дорог лежит на региональных властях. За последние годы в республике удалось построить и реконструировать более 530 километров трасс, включая дороги в сельских поселениях.

Глава призвал федеральные структуры обеспечить завершение реконструкции участка ФАД в установленные сроки. Он заявил, что жители имеют право на безопасное движение и своевременное строительство объектов, от которых зависит транспортная доступность населенных пунктов.