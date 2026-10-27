Глава Ингушетии призвал молодежь посетить парк «Россия — моя история» в Магасе 

Он напомнил, что проект реализуется по поручению Президента Владимира Путина и поблагодарил Фонд гуманитарных проектов и Министерство просвещения России за поддержку и возможность представить экспозицию в республике.

В парке представлены истории людей, чьи труды изменили развитие страны и повлияли на весь мир. Михаил Ломоносов стал одним из основоположников отечественной науки. Дмитрий Менделеев открыл периодический закон химических элементов, который стал фундаментом современной химии и помог систематизировать знания о веществе. Работы этих ученых и сегодня важны для образования, промышленности, медицины и новых технологий.

Константин Циолковский заложил основы теории космических полетов, а под руководством Сергея Королева был запущен первый искусственный спутник Земли и состоялся полет Юрия Гагарина. Экспозиция также рассказывает о вкладе Николая Пирогова и Ильи Мечникова в медицину, о произведениях Пушкина, Толстого и Чайковского, ставших частью мирового культурного наследия.

Глава Ингушетии отметил важность того, чтобы молодые люди видели в этих примерах не только страницы истории, но и результат упорного труда, стремления к знаниям и ответственности перед своей страной. Большие достижения начинаются с интереса к своему делу и готовности идти вперед, даже когда путь непростой.

Специальную программу для республики команда мобильных парков подготовила совместно с региональным комитетом по делам молодежи. Она включает интерактивные викторины об истории родного края, его символах и традициях, памятных датах и значимых событиях.

Особое место занимают Идрис Базоркин и Суламбек Осканов. Первый — автор романа-эпопеи «Из тьмы веков», сохранил в литературе историю и духовное наследие ингушского народа. Второй — генерал-майор авиации и первый Герой России, в феврале 1992 года отвел неисправный МиГ-29 от населенного пункта в Липецкой области. Летчик-снайпер погиб, спасая мирных людей.

Их судьбы напоминают, что любовь к Родине проявляется в конкретных поступках. Эта традиция служения продолжается и сегодня, в том числе в подвиге тех, кто выполняет свой долг в зоне специальной военной операции, считает руководитель субъекта.

«Приглашаю школьников, студентов и всех жителей республики посетить мобильный парк. Уверен, экспозиция поможет узнать больше об истории России и Ингушетии, увидеть связь между поколениями и лучше понять, как знания, талант и преданность своему делу меняют жизнь общества. 4 ноября, в День народного единства, в парке пройдет специальная программа, посвященная историческому и культурному наследию народов России», - подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.