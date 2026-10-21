Глава Ингушетии принял участие в совещании о противодействии влиянию извне

Отмечается, что Сергей Шойгу указал на важность работать на опережение: своевременно выявлять угрозы и готовить комплексные ответные меры. Речь шла о попытках информационно-психологического воздействия, провоцирования межнациональных и межконфессиональных противоречий, формирования протестных настроений и вовлечения представителей общественных институтов, прежде всего молодежи, в антироссийские проекты. Отдельно была отмечена необходимость контроля за деятельностью НКО, особенно финансируемых из-за рубежа.

Полпред Президента России в СКФО Юрий Чайка рассказал о практической работе в регионах округа. Среди ключевых направлений: взаимодействие правоохранительных органов и исполнительной власти, системный мониторинг информационных угроз, своевременное выявление и локализация кризисных ситуаций. Особое внимание он уделил новым вызовам, связанным с использованием искусственного интеллекта для массового создания и распространения материалов на чувствительные для Северного Кавказа темы. В качестве ответного механизма в Пятигорске создан пилотный контент-центр, который будет выпускать документальные фильмы и нейросетевой контент для сохранения исторической памяти, укрепления общероссийской гражданской идентичности и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений.

Кроме того, ведется работа непосредственно с людьми: просветительские мероприятия, патриотическое воспитание, диалог с молодежью и укрепление конструктивных связей между общественными институтами. Как подчеркнул полпред, противодействие внешним деструктивным воздействиям требует согласованной работы всех уровней власти и использования возможностей госорганов, общественных организаций и экспертного сообщества.

«Для Ингушетии обозначенные вопросы имеют особое значение. Мы планомерно развиваем собственную систему профилактики, усиливаем информационную безопасность и уделяем внимание формированию устойчивой, созидательной молодежной среды», — отметил Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что ЦУР республики ведет мониторинг информационного пространства, выявляет недостоверные сведения и фейки, взаимодействует с профильными ведомствами для оперативного реагирования. В 2025 году специалисты ЦУР выявили и отработали порядка 20 масштабных фейковых информаций, которые могли вызвать панику и недоверие. В этом году работа по повышению качества обратной связи с жителями и оперативному реагированию на информационные риски продолжается.

По словам руководителя субъекта, важное направление: защита молодежи от попыток вовлечения в противоправную деятельность через социальные сети и мессенджеры. В республике предусмотрено внедрение занятий по кибербезопасности в школах, ведется разъяснительная работа с детьми и родителями.

В августе в республике был объявлен конкурс творческих проектов антитеррористической направленности, в том числе посвященных безопасности в интернете. В конце сентября текущего года профильным ведомствам было дано поручение совместно проработать новые форматы профилактической работы с молодежью, в том числе создание творческих площадок и медийных студий для подготовки информационных материалов, направленных на предупреждение деструктивного влияния.

«Большое значение придаем также патриотическому воспитанию, сохранению исторической памяти и укреплению межнационального и межконфессионального согласия. Развиваются молодежные, образовательные и просветительские проекты, формирующие гражданскую ответственность, уважение к истории и традициям народов России. Считаю принципиально важным сочетать своевременное выявление угроз с профилактикой, просвещением и содержательной работой с людьми. Наша задача — не только противодействовать попыткам дестабилизации, но и укреплять доверие в обществе, воспитывать ответственную молодежь и последовательно защищать межнациональное согласие», — подчеркнул Глава республики.

Он добавил, что отдельное место в этой работе занимает развитие юнармейского движения, которое помогает воспитывать у подрастающего поколения патриотизм, дисциплину, уважение к истории страны и готовность служить Отечеству. Важную роль играют участники специальной военной операции, выступающие наставниками для молодежи. На личном примере они рассказывают о мужестве и ответственности, передают свой жизненный опыт и помогают формировать у ребят правильные нравственные ориентиры. Такое живое общение поколений: важная составляющая патриотического воспитания и профилактики деструктивного влияния на молодых людей.