Глава Ингушетии поздравил судей с профессиональным праздником

В своем Telegram-канале Глава Ингушетии напомнил, что День работника суда учрежден в 2025 году по инициативе председателя ВС России Игоря Краснова, которую поддержал Президент Владимир Путин.

«Правосудие — одна из основ правового государства. От принципиальности и беспристрастности суда, строгого соблюдения закона и обоснованности принимаемых решений во многом зависит доверие граждан к государственным институтам. Судебная работа требует высокой квалификации, независимости, выдержки и понимания ответственности за каждое принятое решение. Защита прав граждан, восстановление нарушенной справедливости и обеспечение законности должны оставаться безусловными профессиональными ориентирами», — отметил руководитель региона.

Он выразил уверенность, что судебное сообщество Ингушетии и впредь будет последовательно выполнять свою важную миссию, укрепляя авторитет правосудия и доверие людей к закону.

Глава пожелал всем работникам судебной системы крепкого здоровья, благополучия, профессиональной твердости и успехов в служении закону.

Дата профессионального праздника выбрана не случайно. 5 ноября 1723 года Петр I издал указ «О форме суда». Этот документ заложил основы современного российского судопроизводства.