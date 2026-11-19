«Для Ингушетии это направление имеет стратегическое значение. Нам нужны квалифицированные специалисты, сильные научные кадры и собственная образовательная база, способная отвечать на потребности республики», — написал руководитель субъекта на своей странице в социальных сетях.

Важное место в этой работе, по его словам, занимает Ингушский государственный университет. За годы своей работы он стал одним из ключевых центров подготовки специалистов, развития научных исследований и формирования профессионального сообщества.

Сегодня перед университетом стоят серьезные задачи: повышать качество образования, развивать научные направления, укреплять материально-техническую базу и расширять возможности для профессиональной реализации молодых людей.

Решение этих задач невозможно без сильного профессорско-преподавательского состава. Именно преподаватели задают академические стандарты, обеспечивают преемственность знаний, помогают студентам осваивать профессию и формируют ответственное отношение к будущей работе. Их труд требует не только глубоких знаний, но и постоянного профессионального развития, высокой требовательности к себе и своим ученикам.

«Благодарю ректора Фатиму Албакову и весь профессорско-преподавательский состав Ингушского государственного университета за профессионализм, преданность своему делу, вклад в науку и подготовку квалифицированных специалистов для республики. Уверен, что накопленный опыт, научный потенциал и совместная работа университетского сообщества станут основой для дальнейшего развития высшей школы в Ингушетии», — подчеркнул Глава республики, пожелав талантливых и целеустремленных студентов, новых научных открытий и профессиональных успехов.

Напомним, День преподавателя высшей школы, который отмечается 19 ноября, был учрежден министерством науки и высшего образования России в 2021 году.