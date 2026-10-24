Глава Ингушетии посетил Межрегиональный фестиваль казачьей культуры в Сунже 

Фестиваль приурочен к Году единства народов России, объявленному Президентом Владимиром Путиным. Участники приехали из Крыма, Ставрополья и республик Северного Кавказа.

Глава Ингушетии в своем Telegram-канале отметил, что исторически на ингушской земле переплетались судьбы разных народов. Ингуши, русские, казаки вместе несли военную службу, трудились, жили по соседству, воспитывали детей. Их связывали добрососедство, общая история и глубокое уважение друг к другу.

«Это культурное событие имеет для меня особое значение. Я жил в станице Слепцовская. Родительский дом находится здесь и сейчас. Сегодня это уже город, который развивается, становится процветающим и сохраняет свою историю и традиции», — подчеркнул он.

По словам руководителя субъекта, в республике казачьи общества участвуют в охране порядка, патриотическом воспитании молодежи, допризывной подготовке и гуманитарной помощи участникам СВО. Важную роль играет и культура, в частности казачий хор Ингушетии.

Глава считает, что единство народов проверено временем, включая годы Великой Отечественной войны, и сегодня представители разных национальностей и конфессий вновь защищают будущее Отечества.

«Особое внимание также необходимо уделять молодежи. Недостаточно говорить об общих ценностях лозунгами. Нужно воспитывать подрастающее поколение личным примером, приобщать его к культуре, истории и духовным традициям. Именно в этой работе важна роль казачьих обществ, которые передают молодежи традиции служения Отечеству, уважения к старшим и ответственности за будущее своей страны», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Он поблагодарил Федеральное агентство по делам национальностей, Терское войсковое казачье общество и организаторов фестиваля за укрепление межнационального согласия и сохранение казачьей культуры, пожелав участникам здоровья, мира и благополучия.

В рамках фестиваля в городском парке Сунжи участники мероприятия возложили цветы к памятнику воинам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.