Махмуд-Али Калиматов сообщил, что лично посещает строительную площадку один-два раза в месяц и держит ход работ на контроле.

«Мы долго ждали этого проекта. Сегодня есть финансирование, ведется строительство, и я регулярно бываю на объекте, потому что понимаю его значение для каждого населенного пункта. По нашим планам, с 2027 года к системе начнут подключать первые села, а к 2029 году мы рассчитываем обеспечить чистой качественной водой всю Ингушетию. Это серьезный объект, и он должен работать десятилетиями», — подчеркнул руководитель субъекта.

Отдельно он остановился на вопросе подготовки специалистов, которым предстоит обслуживать новую инфраструктуру. Профильным ведомствам и оператору водопроводной системы поручено организовать обучение технического персонала параллельно со строительством объекта.

Особое внимание Махмуд-Али Калиматов уделил экологической безопасности проекта и сохранению реки Асса. Он подчеркнул, что состояние водоемов зависит не только от инженерных решений, но и от бережного отношения людей к окружающей среде.

«Мы отвечаем за то, чтобы водозабор был построен по всем техническим требованиям и не нарушал природный режим реки. Но состояние наших рек зависит и от того, как мы сами обращаемся с берегами. Деревья удерживают влагу, укрепляют почву, защищают берега от разрушения. Когда вдоль реки вырубают целые участки леса, это неизбежно отражается на окружающей среде. Нельзя требовать сохранения реки и одновременно уничтожать то, что ее защищает», — подчеркнул Глава, информирует региональное правительство.