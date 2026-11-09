Гидроизоляцию фундамента Госархива проводят в Ингушетии

В ГАС напомнили, что ранее руководитель субъекта поднимал вопрос о необходимости защитить фундамент от воздействия влаги. После этого были оперативно приняты меры для устранения существующей проблемы и предотвращения дальнейшего разрушительного влияния воды на основание здания.

Проводимые мероприятия позволят обеспечить надежную защиту строения, сохранить его техническое состояние и создать оптимальные условия для хранения архивных документов, которые имеют важное историческое и культурное значение для республики.

Выполнение данного поручения является частью планомерной работы руководства региона по сохранению объектов исторического и общественного наследия, говорится в релизе.