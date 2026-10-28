Гендиректора ВГТРК Олега Добродеева с днем рождения поздравил Глава Ингушетии 

«ВГТРК под руководством Олега Борисовича стала одной из ключевых медиаструктур страны, объединив федеральное и региональное телевидение и радио. В условиях стремительно меняющегося информационного пространства особенно важны точность, объективность и ответственность в подаче новостей. Важно не только оперативно информировать людей, но и сохранять доверие аудитории. Телевизионные и радиоканалы ВГТРК успешно справляются с этой задачей», - написал Глава республики в своем Telegram-канале.

Он пожелал Олегу Добродееву крепкого здоровья, энергии, благополучия и новых успехов в работе.

Отдельно руководитель субъекта отметил деятельность филиала ВГТРК ГТРК «Ингушетия», напомнив, что в коллективе трудятся профессионалы, посвятившие журналистике десятилетия, стаж некоторых сотрудников превышает 50 лет.

«Благодаря их опыту и преданности делу жители республики узнают о жизни Ингушетии, ее культуре, традициях и достижениях как на телевидении, так и в радиоэфире», - подчеркнул Глава региона.