Футбольный клуб «Ангушт» из Назрани сыграл вничью с «Динамо-Махачкала-2»

Как информировали газету «Ингушетия» в футбольном сообществе республики, в первом тайме махачкалинцы сумели создать больше острых моментов.

Особенно тревожным получился эпизод в середине тайма: «Динамо 2» провело опасную атаку, которая едва не завершилась голом — в решающий момент выручил Ахъяд Гарисултанов, заблокировавший удар практически в пустые ворота.

После перерыва назрановцы владели мячом, усилив давление и стали действовать острее.

Самый реальный шанс забить гол выпал Беку Цуроеву на 80 й минуте. После подачи с углового он пробил головой с линии вратарской — казалось, что мяч уже в сетке, но вратарь вновь оказался на высоте и вытащил снаряд из убойной позиции.

«Ангушт» запер соперника на его половине поля, пытался устроить финальный штурм, но так и не смог пробить оборону махачкалинцев.

В итоге — нулевая ничья. Теперь все взгляды обращены на заключительный матч сезона: в субботу, 31 октября, «Ангушт» сыграет дома против «Нефтяника» из Избербаша — эта встреча станет финальной точкой команды в нынешнем сезоне.