Финал школьного баскетбольного турнира «Ерриг Шоу» состоится 28 ноября в Назрановском Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева. За победу поборются школьные команды.
Как сообщили газете «Ингушетия» в образовательном ведомстве субъекта, организаторами состязаний выступают Минобрнауки республики, региональное министерство по физической культуре и спорту и НКО «Ерриг Шоу».
По словам министра образования Ахмеда-Башира Цороева, турнир способствует развитию командной работы, взаимовыручки и интереса к спорту.
Отмечается, что победители получат денежные призы: 100 тысяч рублей за первое место, 70 тысяч — за второе и 50 тысяч — за третье.