Как сообщили газете «Ингушетия» в образовательном ведомстве субъекта, организаторами состязаний выступают Минобрнауки республики, региональное министерство по физической культуре и спорту и НКО «Ерриг Шоу».

По словам министра образования Ахмеда-Башира Цороева, турнир способствует развитию командной работы, взаимовыручки и интереса к спорту.

Отмечается, что победители получат денежные призы: 100 тысяч рублей за первое место, 70 тысяч — за второе и 50 тысяч — за третье.