Экскурсию к древнему храму «Дялите» организовали в Ингушетии

«Участники маршрута познакомились с историческим наследием и природными особенностями этой территории. Поход позволил увидеть, как тесно связаны культурные памятники и окружающий горный ландшафт», — пояснил собеседник.

Экскурсия также была направлена на привлечение внимания молодежи к необходимости бережного отношения к природному достоянию края и памятникам архитектуры.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Трёхсторонняя модель партнёрства ООПТ — Наука — Волонтёры», реализуемого при поддержке Президентского фонда природы. Данныц проект объединяет специалистов и волонтёров для сохранения природного и культурного наследия Ингушетии.