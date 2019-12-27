Наступающий новый 2020 год не обещает быть легким, но спасает уверенность, что сообща мы сумеем преодолеть трудности. Есть надежда, что он станет для нас годом плодотворной работы, развития и успеха. Верит в успех и градоначальник Назрани Урусхан Евлоев. В канун Нового года он поделился с «Ингушетией» предстоящими планами на посту мэра крупнейшего населенного пункта республики.

— Урусхан Хасанович, так, значит, не стоит опускать руки перед трудностями?

— Ну, конечно! Наш народ преодолевал трудности, перед которыми нынешние — просто санаторный отдых. Тем не менее, я прекрасно осознаю, что эпоха эпохе рознь, что среди нас живут люди, которым сейчас, в данную минуту нужна помощь, от которой порой зависит их жизнь. У нас много малоимущих семей, требующих поддержки.

Заверяю: мы — в данном случае я говорю за себя и городскую администрацию — приложим все усилия, чтобы никто нас не назвал статистами, сторонними наблюдателями людских несчастий и проблем. У нас есть все для этого: мудрость ветеранов, энергия среднего поколения и смелость юности.

— Исполняется сто дней, с момента как вы заняли нынешний пост. Традиционно с этим сроком связано неофициальное подведение первых итогов работы любого руководителя. Вы «подбили» для себя какие-то результаты?

— Вы верно заметили — это неофициальное, а значит, праздное занятие раньше времени думать о «результатах». Их, прежде всего, должны заметить простые люди, жители Назрани. И наша команда, повторюсь, постарается оправдать их доверие.

Не найдется, наверно, человека в республике, кто не любит Назрань. С нашим городом связано много хороших и тяжелых моментов для республики и людей. Каждый, кто приходит на должность главы города, вкладывает все свои силы для его процветания. Может, не у каждого получается задуманное в силу разных обстоятельств, однако равнодушных руководителей у нас не было.

Несмотря на отчёты городской администрации, люди каждый день сталкиваются с городскими проблемами и, к сожалению, количество этих проблем не уменьшается с течением времени. Моя работа началась бурно, и пока ее темп не сбавляется, так как очень много неотложных задач навалилось, в том числе и по подготовке к осенне-зимнему периоду.

— Вспомнилась цитата из известного кинофильма: «Не все могут стать начальниками, но все хотят». Тяжела ли «шапка Мономаха»?

— Ну, да, начальниками у нас почему-то все стремятся стать. Беда в том, что это желание не подкрепляется чувством ответственности. А вообще, полагаю, если человек прошёл все ступени управления на любой должности в нашей республике, да ещё и не в одной, он готов и к управлению городом.

Все должны приносить пользу там, где они работают, выполнять стоящие перед ними задачи: врач — лечить, педагог — учить. Уверен, что при наличии компетентной команды помощников «вхождение» в управленческий процесс будет недолгим.

Касательно моей должности, то на ближайшие четыре года, думаю, основные задачи города должны быть сформулированы предельно чётко. Они не только должны быть прописаны на бумаге, но, прежде всего, должны быть реально выполнимыми.

— Вы для себя определили основные из этих задач?

— В общем — да. Обдумывая программу развития города, считаю главным исключить ряд наболевших проблем, которые лежат на поверхности и требуют срочного решения. Главное, что развитие города должно протекать комплексно и планово. Нет ничего худшего, чем отсутствие четкого, отлаженного механизма деятельности в любой сфере, работы наскоками в ручном управлении.

Признаюсь, что самое большое мое желание — иметь в команде честных людей, радеющих за свое дело, думающих о будущем города, профессионалов в своей отрасли. И абсолютно неважно, к какой политической партии они принадлежат, являются ли они беспартийными, кто они по национальности и какое у них вероисповедание.

Необходимо сократить накопившиеся у города долги, заняться реальным, а не сделанным «для галочки» ремонтом дорог и тротуаров, жилищного фонда, объектов культуры и спорта, привести в порядок парковые зоны нашего города и решить вопрос со стоянками автотранспорта во дворах, заняться решением социальных проблем.

Каждый житель должен чувствовать себя в нашем городе комфортно и уютно. Чтобы горожане и гости с пользой и интересом могли провести свой досуг, чтобы предоставлялись качественные услуги во всех сферах жизни, чтобы гулять по городу было безопасно в любое время суток, чтобы, живя в любом месте, человек мог пользоваться всеми услугами и благами цивилизации.

Главное для меня — чтобы мы гордились своим городом, чтобы наши гости стремились приехать сюда еще раз. Это цель моей работы на посту мэра города. Кроме того, для меня важна в работе гласность и открытость, умение наладить диалог между простыми жителями и представителями органов власти. Только в таком диалоге мы сможем эффективно решать городские проблемы. Правилом работы органов исполнительной власти должны стать регулярные обнародованные отчеты о проделанной работе, конкретные ответы на запросы граждан, личные приемы, присутствие представителей общественности и СМИ при обсуждении важных городских проблем.

— Могли бы вы тезисно обозначить работу, которую необходимо провести в той или иной сфере, отрасли?

— Ну, в первую очередь — это кадровая работа. Процесс разработки, планирования и реализации кадровой политики администрации города важен на любом этапе развития муниципального образования, так как кадры являются эффективным инструментом в решении задач, стоящих перед муниципалитетом, и вопросов местного значения.

Надлежащее и качественное выполнение должностных обязанностей муниципальными служащими, оказание административных услуг и решение различных вопросов местного значения зависят от правильной и оптимальной структуры администрации, эффективного управления аппаратом администрации, включая контроль исполнительской дисциплины и квалификацию сотрудников

Считаю, что главные принципы кадровой политики администрации обязательны для всех сотрудников при исполнении ими служебных обязанностей. Это максимальная нацеленность на положительное решение вопросов и проблем граждан и организаций, обращающихся в администрацию города; допустимая открытость деятельности администрации; равная доступность при оказании административных услуг.

Думаю, что необходимо усилить работу в области повышения квалификации сотрудников и их самообразования, возродить проведение круглых столов и семинаров по проблемным вопросам правоприменения.

Что еще... Не менее важной задачей считаю необходимость упорядочить градостроительную деятельность, усилить внимание к таким важным вопросам, как архитектура города, его облик, придание ему индивидуальности и узнаваемости.

Текущее строительство различных по своему назначению объектов недвижимости на территории города зачастую не отвечает как интересам архитектурного облика города, так и целесообразности размещения объектов и их перспективной эксплуатации.

Отсутствие должным образом составленных и утвержденных документов градостроительного зонирования территории городского округа, контроля за выполнением кадастровых работ и подготовкой заключений при утверждении проектов границ и схем расположения земельных участков оказывают крайне негативное влияние на формирование облика города.

Не теряет актуальности и задача создания инвестиционной и жилищной привлекательности Назрани. К градостроительной политике и архитектуре следует начать относиться с точки зрения перспективной целесообразности. Необходимо изначально тщательно продумывать и планировать параметры будущей застройки и размещения необходимой инфраструктуры: это этажность, дороги, инженерные коммуникации и их мощности, автостоянки и т. д.

В этой связи есть задумка по созданию совещательного органа. Пусть он будет называться градостроительным советом. В состав данного совета целесообразно включить депутатов, представителей администрации города и специалистов в области архитектуры, строительной и проектной деятельности. Так нам будет легче пресекать, например, строительство крупных объектов и микрорайонов города без внятной транспортной доступности.

Еще одна первостепенная задача — проведение инвентаризации земельных участков, включающей мероприятия муниципального и государственного земельного контроля, анализ градостроительного и земельного кадастра. Необходимо внести соответствующие изменения в градостроительную документацию, в части соответствия установленных видов разрешенного использования фактическому использованию земельных участков, градостроительному зонированию и генеральному плану. Осуществлять формирование земельных участков нужно на обновленной топографической основе, а не на материалах архитектурно-градостроительного кадастра, находящегося в распоряжении администрации. Кроме того, необходимо усилить контроль за процедурой утверждения схем расположения земельных участков, создать условия для здоровой конкуренции строительных предприятий и организаций.

Далее. Нужно акцентировать внимание на здравоохранении, здоровье наших граждан и оказании медицинских услуг на территории города. В городе открываются оснащенные современным оборудованием частные медицинские центры, услуги в которых востребованы для части населения, нуждающегося в оказании медицинских услуг на высоком уровне и способном оплатить данный сервис за счет личных средств.

Партнерство возможно между муниципалитетом и частными медицинскими клиниками. Для того чтобы добиться каких результатов и выйти на новый уровень, необходимо изучить практику такой работы в других муниципальных образованиях, направлять для сотрудничества наших специалистов для приобретения опыта работы в этой отрасли.

Конечно же, нельзя забывать и об образовании. Хотя мы и передали в ведение Министерства образования школы и детские сады, эти учреждения находятся на территории города, и мы постоянно контактируем с ними. Интенсивное строительство детских садов помогло бы решению проблемы очереди, но лишь частично: очередь в детские сады ликвидирована не в полном объеме. Не закрывается этот вопрос и открытием частных детских садов, оказывающих услуги на платной основе. Очень много обращений по этому поводу. Вместе с тем отрадно, что есть проекты строительства детских садов в 2020 году. Также это касается и школьного образования.

В связи с активным жилищным строительством и увеличивающимся количеством населения наиболее актуальным вопросом в сфере образования остается загруженность школ. Проектирование и строительство новых школ должно осуществляться в первую очередь в новых микрорайонах города.

Еще одна задача — это улучшение ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве и транспорте. Основными проблемами города в данной области являются необходимость строительства новых и ремонт существующих дорог, большой износ коммунальных сетей, недостаточное развитие пассажирской транспортной сети, стоимость коммунальных услуг для населения, отсутствие дорог в жилом массиве за каналом, отсутствие там же газификации.

Остро стоит вопрос по эксплуатации полигона ТБО в новостройках (отсутствие приема и переработки ТБО). Необходимы реконструкция старых и строительство новых очистных сооружений, ремонт котельных, строительство в перспективе в новом микрорайоне распределительной подстанции, дальнейшее строительство тротуарной сети и улиц частного сектора, освещение улиц и пешеходных переходов, строительство жилых домов в целях переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, строительство автомобильной дороги для крупногабаритного транспорта.

Кроме того, необходимо усиление контроля за соблюдением организациями, обслуживающими электрические сети, выполнения плановых работ по содержанию высоковольтных линий и технологической вырубке древесно-кустарниковой растительности под ними, что в свою очередь позволит избежать частых замыканий в высоковольтной сети, питающей электроэнергией город. И это самый короткий перечень вопросов в этой сфере.

Важным считаю развитие туризма и спорта, строительство объектов культуры. В целях развития спорта, планируется строительство открытых и закрытых теннисных кортов, прокладка пешеходно-спортивной дорожки, организация дополнительных парковочных мест возле объектов спортивно-культурного назначения, активное содействие в реализации частных инициатив по строительству спортивных объектов, организация, проектирование и строительство досуговых учреждений.

Вместе с тем необходимо проведение серьезной и компетентной социальной политики. Много проблем возникает в городе из-за неспособности в полной мере решить проблему предоставления земельных участков льготной категории граждан, неспособности обеспечить коммуникациями предоставленные ранее участки. Много недостатков в муниципалитете по предоставлению жилья социально-незащищенным гражданам, нет практики выделения жилья сотрудникам учреждений бюджетной сферы. Город страдает из-за низкого уровня контроля за качеством строительства жилья возводимого по государственным программам.

Идут постоянные жалобы на нежелание подрядчиков строительства выполнять обязательства по устранению допущенных нарушений при строительстве. Важной задачей было и остается изыскание свободных земельных ресурсов в целях предоставления их льготным категориям граждан. Необходимо наладить государственно-частное партнерство в подведении необходимых сетей и инженерной инфраструктуры к данным земельным участкам.

Выполнение гарантийных обязательств подрядными организациями, возводящими жилые многоквартирные дома, должно стать основным критерием при их отборе. Важна и инвестиционная привлекательность территории для предпринимательства. Бизнес появляется и развивается в тех территориях, где созданы наиболее благоприятные и щадящие условия для ведения предпринимательской деятельности. Поэтому нужно использовать в городе новые инструменты для поддержки предпринимательства. Думаю, здесь надо учиться у других городов, их опыту.

Это самые ближайшие задачи, которые необходимо реализовать для нормального функционирования городской структуры. Думаю, что это выполнимо и реально.

— Что вы пожелаете назрановцам в канун Нового года?

— Желаю в новом году всем горожанам добра, сердечного и душевного тепла, мира и согласия. Пусть в предстоящем году успех будет вашим постоянным спутником и принесет в ваш дом достаток и благополучие. Здоровья вам и вашим близким. Пусть наступающий новый год принесет в вашу жизнь только самые хорошие и положительные эмоции, согреет душу и подарит надежду на лучшее будущее.