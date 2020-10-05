Медицина, как самая распространенная наука на земле, не теряет своей актуальности: люди всегда боролись и будут бороться за свою жизнь и здоровье. Поэтому профессионалы, которые способны обеспечить медицинскую помощь, будут востребованы во все времена.

Как мы знаем, люди, обладающие навыками лечения болезней, всегда были в почете, а история профессии врача берет свое начало с первобытных времен. Ученые доказали, что наши далекие предки проявляли большой интерес к здоровью, умели лечить переломы, накладывали швы на рану, пытались лечить зубы и даже могли делать трепанацию черепа. Проведенные раскопки показали, что врачевание, как отдельный вид деятельности, появилось вскоре после того, как древние люди стали собираться в общины.

Помимо врачевания, прежние медики выступали и в роли жрецов: общались с духами, приносили жертвы, заклинали и т. д. Это объясняется тем, что тогда медицина была тесно связана с духовной жизнью членов племен, поэтому обычно целитель брал на себя еще и функции жреца.

Серьезный вклад в развитие врачебной мысли внесли древнегреческие и древнеримские ученые Гиппократ, Гален и Везалий, которые утверждали, что болезнь — это не наказание за грехи, а сбой в работе организма, вызванный вполне земными, а не мистическими причинами.

Праотцем профессии врача безоговорочно признается великий древнегреческий медик Гиппократ. Именно он начал классифицировать заболевания, основываясь не только на их локализации, но и на причинах возникновения. Гиппократ — знаменитый ученый, с деятельностью которого началось развитие медицины как науки: он первый доказал, что на здоровье человека влияют внешние факторы.

С течением времени медицина как наука все больше развивалась, знания систематизировались. Сегодня профессия доктора, как никогда, является популярной и высокооплачиваемой. Врачи, которые занимаются исследовательской деятельностью, проверяют и внедряют новые препараты и лекарственные средства, разрабатывают методы диагностики и лечения различных болезней.

Правда, современные доктора давным-давно уже не универсалы-цирюльники, которые между бритьем бород удаляли зубы и вправляли вывихи, поэтому дать в двух словах характеристику современной профессии врача крайне затруднительно хотя бы потому, что на сегодняшний день существует более двухсот медицинских специализаций.

Как мы знаем из истории, триста лет назад каждый доктор обладал универсальными характеристиками и брался за лечение любых болезней. Сто лет назад началось деление медицинских работников высшей квалификации по направлениям, но и тогда разновидностей профессии насчитывалось не более десятка.

Сегодня описание профессии врача напрямую зависит от его специализации. Количество таковых перевалило уже за сотню и постепенно растет. Разделение это, как говорят врачи, условное, и в отношении некоторых специалистов сложно определить точную принадлежность. Но, тем не менее, базовые профессии могут делиться на вспомогательные направления, и поэтому сегодня все чаще в клиниках появляются такие сотрудники, как подростковый гинеколог, микрохирург, гирудотерапевт, СКЭНАР-терапевт, гомеопат, репродуктолог, генетик и многие другие.

Все мы в разной степени прибегали к медицинской помощи и знаем, что консультация терапевта — это первое, что требуется пациенту при наличии любого заболевания. Врач-терапевт изначально осматривает больного и назначает лечение сам либо направляет его к другому доктору. Поэтому считается, что профессия врача-терапевта подразумевает изучение причинно-следственной связи механизмов заболевания внутренних органов и целых вспомогательных систем диагностирования, лечения и профилактики. А от компетентности и опыта специалиста в этой области зависит точность диагноза и эффективность назначенного лечения.

Бытует также мнение, что среди огромного разнообразия профилей, первенство большинством голосов отдается одному из четырех основных направлений в медицине — терапевтическому. И в том, что это не просто статистические данные, мы убедились после знакомства с заведующей терапевтическим отделением Джейрахской районной больницы Хадишат Льяновой, которая на протяжении семнадцати лет достойно несет это высокое призвание.

Как мне думается, рассказ про любого медицинского работника стоит начать с описания его трудовой деятельности. Ведь ежедневными обязанностями доктора является принятие решений, от которых зависит жизнь и здоровье людей. Поэтому он должен обладать глубокими теоретическими и практическими знаниями в медицине, чтобы распознать болезнь и поставить правильный диагноз.

«Быть врачом я мечтала с детства, — рассказывает Хадишат Микаиловна. — Мне очень нравились люди в белоснежных халатах, и они мне казались какими-то волшебниками. На куклы и другие мягкие игрушки я надевала белые халаты, ставила им уколы, и все мои детские игры были связаны только с одной тематикой — лечением. Не могу сказать, когда и по какой причине зародилось во мне это желание стать врачом, но исполнением своей мечты я обязана маме, за что я ей очень благодарна сегодня. Именно мама вложила в мое становление много сил и внимания, не говоря уже о финансовой составляющей. Много было от неё и любви и поддержки».

После окончания Малгобекской средней школы № 18 Хадишат Льянова с первой же попытки становится студенткой медицинского факультета Ингушского государственного университета, который она блестяще окончила в 2003 году. Девушка оказалась в списке тех, кто числился в первом выпуске медицинского факультета ИнгГУ, и этим можно было гордиться по праву.

После защиты диплома Хадишат продолжила учебу и прошла интернатуру на базе Малгобекской районной больницы. Здесь она отработала первые десять лет из своего стажа: начав участковым врачом, Хадишат Микаиловна какое-то время заведовала отделением и исполняла обязанности главного врача больницы. Признаться, для молодого доктора это была хорошая возможность приобрести профессиональные навыки и колоссальный опыт работы.

В конце 2013 года высокопрофессионального терапевта приглашают в только что отстроенную Джейрахскую районную больницу, которая крайне нуждалась в опытных специалистах. И совсем уже скоро Хадишат Льянова была утверждена в должности заведующей терапевтическим отделением, куда стекалась основная масса больных, страдающих различными заболеваниями.

«Мы знаем, что становление любого учреждения и укомплектование будущего рабочего коллектива — дело не из легких, — говорит наша героиня. — Особенно это касается лечебных учреждений, где работникам не только внешне нужно соответствовать требованиям времени, но и внутренне они должны быть готовы к любым переменам».

Вспоминая свои первые шаги в медицине и многолетнюю врачебную практику, Хадишат Микаиловна говорит, что когда ей бывает очень тяжело на душе, к ней на ум приходят слова-напутствия одного из своих коллег, сказанные ей много лет назад, и ей сразу же становится легче.

«А дело было вот так, — рассказывает доктор. — После интернатуры во время экзаменов, которые проходили в здании ингушского Минздрава, я заявила комиссии о том, что в целях повышения своей квалификации хочу поехать за пределы республики и учиться дальше. Все одобрительно отозвались на мое сообщение и поддержали меня, но после того, как я вышла из зала, меня догнал один из членов экзаменационной комиссии, который на тот момент являлся главным врачом Малгобекской районной больницы. Его звали Тагир Марзиев. Он был известен среди докторов как очень грамотный, принципиальный и рассудительный специалист.

«Я вижу, что вы, несмотря на юный возраст, человек решительный и целеустремленный, — сказал он мне, — и перед вами открыты большие перспективы, но помните, не всегда бывает так, как мы хотим. Настоящий врач должен спешить лечить и исцелять людей, и чем быстрее вы приступите к этому процессу, тем больше на вашем счету будет спасенных жизней».

После этих слов я словно прозрела, но то, что он сказал мне в конце, заставило меня полностью пересмотреть свои принципы. «Запомните, у вас никогда не будет профессионального удовлетворения, если будете делить своих больных на бедных и богатых», — добавил мой собеседник и заметил, что только лояльное и более заботливое отношение к несостоятельным пациентам будет способствовать тому, чтобы врач сделал себе положительный имидж. По сегодняшний день я помню эти наставления и стараюсь строго следовать им».

Рабочий день заведующей отделением Хадишат Микаиловны Льяновой начинается с 8 часов утра, но очень часто бывает и так, что она сутками находится в больнице. Как старшей по званию, ей приходится восполнять пробелы, если кто-то из работников заболел или находится в отпуске. А учитывая то, что Джейрахская больница находится в районе высокогорья, и многие пациенты очень остро и неодинаково реагируют на перемены климата, постоянно приходится быть в поле досягаемости, пока больные не пройдут акклиматизацию.

Да и вообще нужно сказать, что для Хадишат Микаиловны не существует такого графика работы, когда, отработав положенное время, она со спокойной душой возвращается домой, к мужу и детям, которые её тоже очень ждут. И если даже вне больницы ей позвонит кто-то и скажет, что нужна её помощь, она не раздумывая поедет по указанному адресу и сделает всё, что в её силах для того, чтобы облегчить боль страждущего человека. Поэтому можно с уверенностью сказать, что рабочий день нашей героини продолжается сутками напролет.

«Не могу описать словами, какую радость я испытываю, когда прихожу на работу и знаю, что могу приносить людям пользу, — говорит Хадишат, — а когда я слышу от пациентов искренние слова благодарности, я чувствую себя на седьмом небе от счастья и думаю, что выше этих слов награды для врача быть не может».

Принято считать, что, несмотря на то, что профессия врача является одной из самых почетных и престижных, нельзя выбирать медицинское образование и рассматривать эту отрасль только как стабильный источник дохода из жажды наживы, так как отсутствие интереса к самой профессии не позволит таким расчетливым людям приносить пользу обществу и достигать успехов в работе. Более того, многие социологи приравнивают людей, избравших путь врачевания не ради спасения людей, а ради достижения корыстных целей, к потенциальным преступникам. И нельзя однозначно сказать, что социологи ошибаются в своих суждениях и оценках.

Обсуждая эту тему, Хадишат Микаиловна отметила, что в медицине не должно быть места случайным людям и горе-врачам, которые идут в эту профессию не по призванию, а только потому, что быть врачом престижно, и этого хотят их родители. Также, по её словам, врач — не лучший выбор профессии для эмоционально неустойчивых, неуверенных в себе личностей.

Кроме прочего, чтобы стать врачом и уважаемым специалистом, надо обладать альтруистическими наклонностями. Ведь потребность в медицинской помощи не подчиняется строгому графику — часто приходится жертвовать личным временем и планами.

«Доктор должен быть спокойным, даже немного отстраненным и эгоцентричным, потому как такие черты характера позволяют работникам заниматься медицинской проблемой, не тратя времени впустую, — говорит Хадишат. — Особенно важно сохранять спокойствие и быть сдержанным во время возникновения каких-то стрессовых ситуаций, когда доктор должен уметь быстро находить правильное решение и контролировать ход событий. Поэтому, когда мне студенты-интерны задают вопрос: «Каким должен быть настоящий врач», я отвечаю, что в первую очередь врач должен обладать такими качествами, как неравнодушие, честность, терпение и стрессоустойчивость.

Также врач должен иметь желание помогать людям и с любовью относиться к своей профессии. Это вполне рядовые характерные личностные качества, необходимые для того, чтобы стать профессионалом в своей сфере. Хорошо, если их дополнят такие черты характера, как умение ладить с людьми, тактичность, чтобы не усугублять и без того сложное положение больного, а также аналитический склад ума, отличная память и работоспособность».

Несомненно, как говорит наша героиня, прежде всего врач должен обладать терпимостью, выдержкой, способностью анализировать ситуацию без лишних эмоций, зажать свое «я» в определенные рамки в общении с больными, а также быть мудрым. Хотя все мы живые люди и прекрасно понимаем, что не всегда «клиент бывает прав». Касается это и определенной категории больных, которые в медицинской практике получили название «трудные» больные. Несмотря на старания врача, они иногда могут так завести, что оставаться спокойным бывает очень сложно. Но врач должен быть выше этого. Как сказал один известный политический деятель, у медика должна быть холодная голова и горячие руки (деятельные, активные в смысле).

«Так называемые «трудные» больные встречаются и на моем пути, — признается Хадишат, — но если я чувствую, что они нуждаются во мне, я обязательно их выслушаю и успокою. Благо, мне это удается легко. Но если я вижу, что это просто каприз или потребительское, неуважительное отношение ко мне как к врачу, тогда я тактично даю понять, что вести себя таким неподобающим образом просто не следует.

Да, я понимаю, больные люди по своей психологической и эмоциональной сути могут вести себя довольно странно и выглядеть не совсем нормальными, ведь болезнь, в какой бы форме она ни проявлялась, бьет, в том числе, и по психике человека, и у него, естественно, меняется поведение».

Как рассказывает доктор, за годы практики у врача нарабатывается определенный опыт ведения беседы с разными типами людей, что также является немаловажным условием для получения хороших отзывов со стороны. Вполне закономерно, что независимо от уровня интеллекта пациента, врачу необходимо понимать, на что он жалуется, чтобы правильно представить картину болезни. Это нужно и потому, что многие пациенты бывают очень скованны и неохотно рассказывают о своих проблемах, желая скорее получить назначение и закончить беседу.

«В таких случаях я стараюсь говорить с больными на более абстрактные темы, которые могли бы отвлечь их от дурных мыслей, — говорит Хадишат, — ведь если человек закомплексует в себе всю свою боль и всё время будет думать только о болезни, он не сможет достичь желаемых результатов. Не зря же ведь говорят, что словом можно и убить, и исцелить!

А вообще я думаю, что человек, который однажды надел на себя белый халат и имеет звание медицинского работника, должен быть готовым к любым обстоятельствам и обладать высокой степенью милосердия, чтобы научиться лечить не только словом, но и душой. И это касается не только врачей, но и младших медицинских работников: та же санитарка, которая идет в палату мыть полы, должна быть более чем тактичной и внимательной к нуждам больных.

А что касается лечащего врача, то необходимо помнить и знать, что пациента обмануть не так-то просто: он обязательно почувствует, как относится к нему врач, и если доктор не будет располагать его к себе, то вряд ли с таким больным можно будет найти общий язык. А это очень важный момент. Другими словами, само отношение врача и пациента друг к другу дает почти стопроцентную гарантию лечения. Особенно это касается больных, которые имеют много сопутствующих заболеваний, но, как правило, все они на первом этапе должны пройти осмотр терапевта, который и определяет их дальнейший путь лечения».

Говоря о плюсах и минусах врачебной деятельности, Хадишат Микаиловна отметила, что споры по этому поводу не утихают до сих пор. По словам доктора, это объясняется тем, что большинство из них субъективны и даже индивидуальны.

«Дело в том, что при наличии четко поставленных целей, продуманном подходе к получению образования и ответственном отношении к работе негативные моменты можно минимизировать, а позитивные — преумножить, — уверенно говорит Хадишат Микаиловна, — тем более что положительных сторон в профессии врача намного больше, чем отрицательных.

Например, дипломированные специалисты без труда могут устроиться на работу по направлению, причем, чем выше квалификация и внушительнее опыт, тем лучше место может себе подобрать доктор. Также нельзя забывать о том, что медицина — одна из немногих областей, в которых можно работать практически в любом возрасте, не говоря о том, какое моральное удовлетворение получает врач от ощущения того, что оказал людям помощь, спас их жизни, которое для многих соискателей становятся определяющим моментом.

Я уже не говорю о социальных льготах медиков: они выходят на пенсию раньше и получают ее в увеличенном объеме, а также о возможностях карьерного роста врача, когда он при наличии знаний, трудолюбия и опыта работы способен достичь значительных высот, причем варианты развития карьеры есть разные. А какой престиж имеет эта профессия, не говоря об уважении окружающих!»

Перечисляя минусы профессии врача, которые, к сожалению, также встречаются в медицинской практике, в первую очередь необходимо отметить высокую степень ответственности этой работы. Ведь ошибка, допущенная медработником, может стоить пациенту здоровья или жизни.

Здесь стоит учитывать и то, что зачастую решения приходится принимать настолько быстро, что не бывает возможности трезво оценить и проанализировать всю имеющуюся информацию. А простая халатность медработника, нарушение им этических норм могут даже стать причиной административного или уголовного преследования.

«Конечно, минусов у врачебной практики тоже немало, — говорит Хадишат. — Наверное, поэтому не каждый человек, решивший стать врачом, способен справиться с повышенными умственными и физическими нагрузками, которые начинаются уже в период обучения.

Помимо прочего, как мы знаем, профессия врача не всегда безопасна. Нередко ее представителям приходится общаться с неадекватными людьми, оказывать помощь в условиях, представляющих опасность для самого доктора, не говоря уже о том, что медработник должен быть готов к ненормированному рабочему дню, сильным психофизиологическим нагрузкам, обусловленным постоянным эмоциональным напряжением и так далее. Также не всегда врачи работают в комфортных условиях в пределах своего кабинета: возможны выезды на дом или на места чрезвычайных ситуаций.

Именно поэтому необходимо учитывать, что данная специальность имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Я это говорю для будущих специалистов в области медицины, которые должны осознавать, с какими проблемами они могут столкнуться при выполнении своих прямых профессиональных обязательств».

К минусовой стороне вопроса наша собеседница отнесла и тот факт, когда качество медицинского обслуживания населению не всегда соответствует требованиям времени. Несмотря на то, что это не зависит от врача, а тем более — качество диагностического обслуживания больных, Хадишат Микаиловна выразила надежду, что когда-нибудь у нас, в республике тоже будет должным образом налажена медицинская сеть.

«К сожалению, ресурсы, которыми на сегодняшний день располагают многие республиканские медицинские учреждения, в том числе и наша Джейрахская больница, не всегда позволяют медицинским работникам максимально полно проводить диагностику, — говорит доктор, — и такое положение дел зависит не только от местных властей. Поэтому получается так, что мы в большинстве случаев вынуждены бываем отправлять больных в другие учреждения или частные платные клиники, чтобы они прошли полное обследование и принесли нам результаты анализов. А в идеале должно было быть так: пришел человек в больницу, обследовался полностью и получил весь комплекс медикаментозного лечения.

Порою оттого что мы на местах не всегда бываем в состоянии вести больного от начала до конца, у меня случаются моменты, когда меня покидает уверенность в завтрашнем дне. Но это происходит не потому, что я сомневаюсь в себе и своих желаниях помочь человеку, а потому, что знаю, что из-за отсутствия необходимого базового обеспечения я не смогу провести должную манипуляцию. Но когда больные снова приходят ко мне с результатами обследования на руках, и я назначаю им правильное и грамотное лечение, у меня становится спокойнее на душе. И это меня стимулирует».

Наша героиня выразила свое мнение и по поводу появления новых специализаций в медицине и сказала, что это хороший плюс для населения, ведь чем больше будет направлений в медицине, тем здоровее будет наше общество.

По последним данным статистических исследований, современное человечество сейчас находится на том уровне, когда новорожденные дети уже появляются на свет с кучей разных болезней. Поэтому первое, что необходимо соблюдать для сохранения здоровья, это элементарные санитарные меры и гигиенические требования, которые способны оберегать людей от различных негативов. Особенно эти требования стали актуальны сегодня, когда нас окружают новые вирусные заболевания. А мы знаем, как большинство из нас халатно относится к этому: после посещения многолюдных мест и общественного транспорта мы зачастую забываем мыть руки, позволяем детям есть немытые фрукты и сами не прочь питаться фаст-фудом, приготовленным неизвестно где и неизвестно кем.

«Да, действительно, сомнительное питание — это бич современного общества, — соглашается с нами доктор. — То же самое можно сказать и о генно-модифицированных продуктах и всяких газированных напитках, которые очень плохо влияют на наш организм. Но, несмотря на это, пища быстрого приготовления очень популярна среди молодежи. Получается, что мы сами своими руками губим свое здоровье, а потом удивляемся: а почему у людей нынче такой слабый иммунитет? Поэтому я хотела бы, чтобы наше население в первую очередь обратило внимание на здоровую пищу. Ведь все наши болячки — это последствия образа нашей жизни».

Ни для кого не секрет, что Джейрахская районная больница, которая располагается в живописнейшем месте, пользуется неизменным спросом не только у жителей района, но и у всего населения нашей республики. Учреждение было открыто семь лет назад, и за это время через эту лечебницу прошли более 700 тысяч пациентов. Сюда также приезжают лечиться люди из близлежащих республик Северного Кавказа. Чистый горных воздух, родниковая вода и другие благоприятные природные факторы способствуют улучшению здоровья больных, которые получают здесь широкий спектр медицинского обслуживания. Три действующих на данный момент отделения — неврология, терапия и гинекология совместно с районной поликлиникой продолжают принимать и лечить больных по медицинскому полису.

Большой и дружный медперсонал лечебного учреждения оказывает услуги на лабораторную диагностику, ЭКГ, УЗИ, рентген, а также проводит физиотерапию и грязелечение с применением тамбуканской грязи. Есть здесь и кабинеты массажа, зал ЛФК, где имеется инструктор по лечебной физкультуре.

В данный момент в стенах Джейрахской больницы проходят лечение и те, кто переболел в этом году новой коронавирусной инфекцией, и здесь на фоне чистого горного воздуха у них намного быстрее улучшается состояние здоровья. Помимо основного лечения, такие больные получают здесь дополнительные физические нагрузки в виде дыхательной гимнастики и проходят полную реабилитацию после перенесенного тяжелого недуга.

В начале марта, когда весь мир всколыхнула эта невидимая вирусная атака, врачи Джейрахской больницы поняли, что обойти эту проблему стороной им не удастся. И вскоре к ним начали поступать первые больные с подтверждениями на КОВИД-19. По словам врачей, больных с симптомами нового вируса было достаточно много, причем эта лечебница принимала не только жителей района, но и больных из других сёл и городов республики.

«В этот сложный период мы сутками не уходили домой, — вспоминает Хадишат Микаиловна. — Люди поступали к нам с высокой температурой, симптомами ОРВИ, кашлем, интоксикацией. Больные очень тяжело воспринимали нас в необычных одеяниях и говорили, что от такого вида врачей им становится ещё хуже. А вы даже представить себе не можете, каково было нам сутками напролет находиться в этих защитных костюмах и работать без отдыха! Поэтому очень часто на свой страх и риск, уповая на милость Аллаха, я шла к больному в обычном белом халате, чтобы не спугнуть его ещё больше. Ведь увидев врачей в этих скафандрах, и без того панически настроенные больные чисто психологически начинали себя угнетать и думать, что они уже не выживут».

Хадишат Льянова рассказывает, как она и её коллеги каждого больного пропускали через свою душу, и как у них от безысходности часто опускались руки: особенно тяжело было вначале, когда ещё не было установлено стандартное лечение от КОВИД-19, и врачи не знали, с какой стороны подойти к этой болезни и что делать в первую очередь.

Нелегче было медикам и вне больницы, ведь они вынуждены были изолировать себя от членов своих семей ради их же безопасности. Поэтому было очень тяжело чисто эмоционально, не говоря уже о физических нагрузках.

Всем миром побороть эту эпидемию, за исключением небольших потерь, врачам Джейрахской больницы удалось благодаря налаженной работе административной и лечебной части во главе с главным врачом ДРБ Гадаборшевым Магомедом Беслановичем, который на протяжении многих лет уделяет огромное внимание самосовершенствованию знаний и профессиональных навыков своих сотрудников и предпринимает меры по улучшению технической базы на вверенном ему участке. Главврач больницы с уважением относится к своему персоналу и старается не забывать, что для врачей, особенно для женщин, погода в доме — самый главный показатель благополучия.

Близкие знакомые и родственники Хадишат Микаиловны утверждают, что она не только умный и грамотный руководитель, но и заботливая жена и мать четверых детей. Рассказывая о своей семье, Хадишат упомянула о том, что без помощи и поддержки мужа она не добилась бы того, что имеет сейчас: любимая работа, уважение в обществе и хороший карьерный рост. По её словам, за 18 лет замужества у неё не было серьезного повода усомниться в своем избраннике, за что она безмерно благодарна своему мужу. Будучи уже семейным человеком с маленькими детьми на руках, Хадишат Микаиловна выезжала за пределы республики на курсы повышения квалификации и была спокойна за свою семью, потому что дома находился надежный тыл, и она чувствовала себя как за каменной стеной.

Очень лестно отозвалась наша собеседница и о своем коллективе, и было видно, что она ценит каждого сотрудника и заботится о своих коллегах, как самый прилежный и внимательный руководитель.

«Коллектив в терапевтическом отделении собрался замечательный, — утверждает она. — У меня прекрасный медперсонал, заботливые сестрички и очень ответственные врачи. Поэтому мы, как одна семья, стоим на страже здоровья людей, и заботимся друг о друге, поддерживаем в тяжелую минуту. И в горе, и в радости мы вместе. Я чувствую их любовь ко мне, и это меня стимулирует больше всего. О чем бы я ни попросила их, даже если это не входит в перечень трудовых обязанностей, они всегда готовы выполнять мои поручения. И за это я хочу сказать им большое спасибо».

По высказываниям многих коллег нашей героини, Хадишат Микаиловна является человеком открытым и уравновешенным. А ещё она очень принципиальная, несмотря на свой весьма доверчивый характер. Но, несмотря на это, заставить её переступить через свои принципы ещё никому не удавалось. Правда, в то же время она старается быть мягкой и прямолинейной, что не всегда воспринимается на ура. Учитывая то, что у врачей иное, особое отношение к людям, нежели, например, у педагогов или военных, в деловых дискуссиях ей часто приходится быть психологом, видимо, профессия накладывает определенный отпечаток.

«Понимаете, иногда я думаю, что со временем у меня появились свойства рентгеновского аппарата, — шутя говорит Хадишат. — Не то, чтобы я вижу людей насквозь, но все же могу понять, что за человек стоит передо мной, почему он поступает так, а не иначе. К тому же, не так и сложно определить по внешности, какой у человека характер, что его беспокоит».

Поговаривают, что медики по своей натуре жесткие прагматики-материалисты. Это очень хорошо показано на примере Базарова в книге «Отцы и дети», хотя и немного гипертрофированно. Врачи — это естествоиспытатели, те, кто постоянно связан с чужой болью, кровью и другими неприятными вещами. Поэтому они поневоле становятся жесткими по характеру — иначе не выдержат такой напряженной работы.

А как мне кажется, хорошо было бы каждому врачу попросить благословение от Всевышнего, ведь медики вынуждены порой даже очень серьезно воздействовать на человека, который подвластен только Богу, проникать внутрь его, чтобы тот непременно выздоровел. Другими словами, врачи несут в себе самую благородную миссию на земле и люди им доверяют самое дорогое, что у них есть.

«Вы совершенно правы в том плане, что профессия врача считается даром Божьим, — говорит доктор. — И если кого-то Всевышний наделил полномочиями влезать в чужую жизнь и облегчать её страдания, то надо знать цену такой уникальной возможности и достойно представлять себя на этом поприще. Больше должно быть милосердия. Тогда и любые болезни можно будет вылечить и победить. Также нужно помнить, что пациент приходит к тебе с разбитой душой и надеется, что именно здесь ему помогут. А что может быть лучше, чем оказаться на месте спасителя человеческих душ? Тем более сейчас, когда медицина шагнула далеко вперед, и у врачей появилась масса возможностей и ресурсов сделать свою работу на высокопрофессиональном уровне. Я понимаю, что это нелегко, но если вы вступили на этот трудный и извилистый путь, желательно, чтобы никакие другие дела личного характера, будь то домашние проблемы или что-то ещё, не отвлекали вас. Это я сейчас как-бы напутствия даю будущим медикам, в руках которых находится здоровье будущих поколений».

Как мы знаем, немаловажную роль в деятельности медицинских работников играет и врачебная этика — часть общей этики, рассматривающая вопросы нравственного поведения человека. Сюда входит не только поведение врача в медицинском учреждении, но и вообще в жизни, обществе. Здесь и мораль, и этика, и психология. Не зря же ведь считается, что именно соблюдение этических норм, кроме обязательных личных качеств и умений, стали причиной уважения к докторам. Да и любые другие специальности, связанные с общением с людьми, по большому счету требуют теории и практики. А студенты (будущие врачи, педагоги, журналисты и т. д.) просто обязаны изучать взаимоотношения людей между собой, а также знать этику, чтобы потом следовать ей по жизни.

Обсуждая эти и другие темы с доктором, мы пришли к выводу, что Хадишат Микаиловна является очень позитивным человеком и интересным собеседником. Поэтому поговорили мы с ней и о будущих планах, а также постарались разобраться, что такое мечта, и что необходимо сделать, чтобы желания людей осуществлялись.

«Лично я мечтаю о многом, — призналась она. — Но самой сокровенной моей мечтой является желание сделать жизнь нашей республики лучше и краше с каждым днем: чтобы в каждом ингушском доме царили мир, любовь и взаимопонимание. Вы же знаете, как больно и страшно смотреть на то, как во многих странах люди притесняют друг друга, гибнут ни в чем неповинные люди, особенно страдают дети, женщины и беспомощные старики. А так не должно быть. Кроме этого, при отсутствии надлежащего качества жизни на земле, ни о какой цивилизации не может быть и речи.

А если говорить о более приземленном, то я хотела бы превратить нашу больницу в жемчужину гор! Звучит, может быть, и банально, но вы посмотрите, какая красота окружает нас! А как мы знаем, давно уже доказано, что приятный эстетический вид во взаимодействии с консервативными методами лечения имеет большой психологический фактор: люди, находящиеся в местах, где цивилизация находится в гармонии с природной красотой, намного быстрее и эффективнее поддаются лечению и не выглядят такими подавленными».

К концу нашей беседы мы также узнали о том, что Хадишат, как и любая женщина, в свободное время любит готовить для семьи и потчевать их необычными блюдами. Благо сейчас в интернете можно найти много разных рецептов, и для тех, кто интересуется кулинарией, есть много возможностей устроить у себя на кухне ужин не хуже чем в ресторане.

Как признается Хадишат Микаиловна, она и без всякого повода старается баловать свою семью, и в свободное от работы время уделяет больше внимания детям: разговаривает с ними по душам, выслушивает их подростковые проблемы, а также говорит с ними на равных, ведь у современных детей можно многому поучиться даже будучи взрослым.

Несомненно, профессия врача — одна из самых древних и самых нужных. В любое время года, в любой точке мира, любому человеку практически ежедневно может понадобиться врачебная помощь. И какой она будет, зависит от человека, который однажды дал клятву Гиппократа и следует данному слову до конца своих дней. Пожелаем же нашим врачам удачи в борьбе с недугами и нескончаемой любви ко всему прекрасному на земле.