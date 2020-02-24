В основном же этими маршрутами пользуются местные жители, и в силу своей самоуверенности они напрочь забывают про личную безопасность. И чтобы обезопасить население Ингушетии от подобных ЧС, мы взяли интервью у начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Ингушетии Аслана Алмазова, так как именно первыми на помощь приходят спасатели регионального управления МЧС.

Алмазов рассказал газете «Ингушетия», как выжить в лесу зимой, сориентироваться в незнакомой местности, а также найти пропитание и организовать ночлег.

— Бывало ли так, что в горной Ингушетии, скажем, автомобиль заглох или слетел с обрыва? Если так получится, что в МЧС не будут оповещены о ЧС, как пострадавшему быть зимой в горах или в лесу?

— Каждый человек может оказаться зимой в лесу без привычного набора выживания, если он заблудился на машине или просто пошел в поход. И в том, и в том случае это ЧС.

Но если с ситуацией с машиной у вас еще есть шанс быть найденным спасателями, так как дорога обычно проходит вдоль границ леса, то в случае похода дела обстоят куда хуже.

С самого первого момента, как только вы начали осознавать, что заблудились, необходимо только одно — не паниковать. Вы должны прекратить передвигаться и сразу воспользоваться компасом или картой, которые у вас должны быть, если отправляетесь в лес.

Но, как показывает практика, если у вас с собой есть компас, особых трудностей сориентироваться не возникнет. Если же компаса под рукой не оказалось, необходимо попытаться найти северное направление. Зимой вы сможете это сделать только по древесной коре, так как все остальные приметы «работают» в теплое время года. Вам надо просто понаблюдать, с какой стороны стволов деревьев кора темнее, это поможет найти север.

Что касается передвижения, то это крайне тяжело делать в заснеженном лесу. Поэтому, чтобы не забраться в непролазные дебри, нужно через каждые 100 метров выбирать для себя крупные и заметные ориентиры, а в темное время суток в качестве них выбирать силуэты крупных деревьев.

Так как целью является добраться до ближайшего поселения, необходимо придерживаться течения реки, если она есть, или наименее густых участков леса.

— Никому, конечно, не желаю этого, но если вдруг ты понял, что до населенного пункта добраться ты не сможешь, и ты должен переночевать в лесу, что делать в таком случае?

— Как только вы сориентировались на местности и поняли, куда нужно держать свой путь, необходимо определиться, сколько физически по времени вы сможете пройти по лесу до захода солнца, учитывая, что вам нужно будет найти место укрытия, развести костер и добыть воду. Дело в том, что именно эту часть своего пребывания в лесу нужно всегда совершать, когда еще солнце не село. Также не переоценивайте свои силы и оставляйте немного времени на отдых, особенно, в первый день пути.

Если все же получилось так, что время близится к вечеру, лучше будет, если вы заночуете на месте, сообразив себе место ночлега. Самым лучшим местом для его постройки будет холм около небольшого водоема, который прикрыт густым лесом от ветра.

Материалом для постройки крыши шалаша может послужить еловый лапник. Однако вначале необходимо сделать хорошую опору и обрешетку из сухих веток. Для опорной конструкции можно выбрать два параллельно стоящих дерева или же сваленное дерево. Лапник также можно использовать в качестве подстилки для сна. Боковые открытые части шалаша должны располагаться по направлению к густому лесу. Отвесные же части крыши могут быть обращены к местам, откуда будет дуть ветер — просекам или поляне.

— Никогда не знаешь, что тебя ожидает и сколько тебе придется провести в лесу. Как быть с пропитанием, можно ли найти в лесу еду?

— Конечно, и это очень важный аспект. Без еды человек может прожить намного дольше, чем без воды. Поэтому первое, что стоит сделать до приготовления пищи это добыть воду, очистить ее и прокипятить.

Если рядом с вами есть естественные источники воды, то это облегчит вашу задачу. Нужно просто вскипятить эту воду и окунуть в нее головню из костра — таким образом древесный уголь обеззаразит ее от бактерий. Хорошим растительным антибиотиком для обеззараживания воды являются ягоды рябины, мох-сфагнум, березовый гриб чага, кора ивы, дуба, ветки можжевельника.

Если источника поблизости нет, можно растопить снег.

— А как защититься от диких животных в лесу?

— Очень часто заблудившихся в лесу людей, кроме чувства голода, также одолевает страх встречи с дикими животными. Нападение животных происходит только, если человек крайне близко подходит к ним и препятствует их проходу по тропам. В лесу необходимо быть крайне наблюдательным, стараться замечать звериные тропы, овраги, берлоги и обходить их.

Кроме того, давать животным знать о своем присутствии в лесу не только можно, но и нужно. При движении по лесу громко разговаривайте и старайтесь наступать на трещащие сухие ветки. При выборе места стоянки и шалаша следует пометить место своего ночлега в радиусе 50 метров собственной мочой. Таким же образом сами животные помечают свой периметр.

— И в завершение нашего материала, что посоветуете жителям и гостям Ингушетии, которые решили пойти в лес?

— Главное — будьте стойкими и верьте в себя. В лесу нельзя терять присутствия духа и нужно проявлять смекалку!

— Также не могу не спросить. Если одежда и предназначена для холодов, но длительное нахождение на открытом воздухе в лесу зимой совсем другое дело. Как сохранить тепло, не переохладиться до прибытия помощи?

— Если вы окажетесь в лесу зимой, то это предполагает, что вы будете одеты тепло. Но, тем не менее, главное при выживании в лесу — сохранять тепло, иначе говоря, двигаться. Тепла, которое выделяет тело при выполнении физических упражнений, хватает, чтобы выжить при минус пятнадцати градусах. Чтобы контролировать степень переохлаждения, нужно периодически сводить вместе указательный палец и мизинец: если они сводятся с трудом, это является опасным сигналом того, что организм близок к переохлаждению.

Если вы почувствовали, что начали замерзать, можно поприседать. Если с собой есть еще какие-то вещи, можно их надеть. Очень опасно промочить ноги. Дышать нужно только носом.

Кроме того, чтобы согреться, можно выполнить специальную дыхательную гимнастику. Для этого нужно сесть на землю, прижать левую ногу к туловищу, а правую расположить параллельно ей. Стопу левой ноги необходимо прижать как можно ближе к внутренней поверхности правого бедра. Колени при этом должны быть широко раздвинуты, а руки лежать на них ладонями вверх. Когда поза принята, нужно начать ритмично дышать животом так, чтобы практически не оставалось промежутков между вдохом и выдохом. Первые две минуты нужно постараться дышать таким образом, затем нужно замедлить дыхание. Таким образом нужно дышать еще три минуты. Затем вернуться к обычному ритму дыхания, а спустя пять минут повторить упражнение. Таким образом, после второго повтора можно будет ощутить нарастание тепла в теле. Такую дыхательную практику можно проводить любое количество раз для согревания в суровых условиях окружающей среды.