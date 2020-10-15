На мероприятии говорили о результатах реализации проекта «Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов, администраторов образовательных учреждений в области финансовой грамотности, а также эффективной инфраструктуры по поддержке их деятельности по распространению финансовой грамотности». Мониторинг реализации комплекса мероприятий, предусмотренных контрактом, в рамках которого проходит обучение педагогов финансовой грамотности, проводил Михаил Чесноков, директор Центра федеральных, региональных и сетевых проектов Института УиРР РАНХиГС.

Зарема Падиева отметила необходимость обучения финансовой грамотности школьников.

«Республика Ингушетия включилась в реализацию программы в 2019 году. У нас обучено порядка 250 педагогов по дополнительной профессиональной программе «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся». Понемногу в школах региона мы внедряем обучение финансовой грамотности», — рассказала Зарема Султанхамитовна.

Она также выразила заинтересованность в обучении Северо-Кавказским межрегиональным методическим центром по финансовой грамотности педагогов-предметников.

Директор Центра федеральных, региональных и сетевых проектов Института УиРР РАНХиГС Михаил Чесноков и руководитель Северо-Кавказского ММЦ Оксана Ступникова поблагодарили Министерство образования и науки Республики Ингушетия за плодотворное сотрудничество в сфере реализации программы повышения финансовой грамотности в регионе.

Северо-Кавказским институтом — филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» с 2016 года осуществляется обучение педагогов образовательных учреждений Северо-Кавказского федерального округа.

Что такое финансовая грамотность? Как ведет себя финансово грамотное население? Финансово грамотное население ежемесячно ведет учет расходов и доходов личных и семьи. Живет по средствам — без излишних долгов, финансово планирует на перспективу (готовность к непредвиденным обстоятельствам и подготовка к пенсии), приобретает финансовые продукты и услуги на основе рационального выбора, ориентируется в финансовой сфере.

По данным исследований НАФИ, менее половины россиян (45%) осуществляют учет личных финансов. Очень короткий горизонт финансового планирования — 2/3 планируют на месяц, и лишь 9% — на период более одного года. Отсутствует устойчивая привычка сравнивать различные условия получения финансовых услуг — более 50% не делают этого никогда или лишь изредка. Лишь 11% россиян имеют стратегию накоплений на обеспечение старости (для сравнения — 63% в Великобритании). Значительная часть населения не готова нести ответственность за свои финансовые решения. 28% считает, что государство должно компенсировать потери, связанные с падением цен на паи, акции или недвижимость.