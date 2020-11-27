Почувствовать изменения
В Ингушетии на правительственном совещании обсудили промежуточные итоги реализации нацпроектов в 2020 году
«На средства, выделенные в 2020 году на региональные проекты, осуществлено более 150 мероприятий, построены школы, детские сады, приобретено современное оборудование для медицинских учреждений, проведены мероприятия по совершенствованию системы образования. Тем не менее, хочу подчеркнуть, что для расслабления у нас нет никаких оснований. Национальные проекты Президент России потребовал, как можно быстрее претворить в реальность. Люди должны увидеть не отчеты на бумагах, а почувствовать ощутимые изменения, причем некоторые — уже сейчас», — с такой информации начал обсуждение итогов реализации национальных проектов в 2020 году на расширенном заседании правительства руководитель субъекта Махмут-Али Калиматов.
Начальник управления организации проектной деятельности администрации Главы и правительства республики Бекхан Мальсагов в ходе совещания предоставил подробный отчет о работе по реализации нацпроектов за текущий период.
Согласно его докладу, в рамках майского Указа Президента России в республике реализуется 50 региональных проектов. Объем средств, направленных из федерального и регионального бюджетов на реализацию региональных проектов в этом году, составляет 8 млрд 905 млн рублей.
Указанное финансирование направлено на капитальное строительство, создание условий для дополнительного образования, улучшение системы здравоохранения, экологической обстановки, развитие сферы культуры и спорта, а также на развитие малого и среднего предпринимательства.
Так, по нацпроекту «Демография» завершено строительство футбольного поля с улучшенным покрытием и спортивной площадкой в с. п. Экажево, предусмотрено 14 объектов дошкольного образования на 3080 мест в общем, 12 из которых готовы к вводу в эксплуатацию. На стадии завершения находятся центр спортивной подготовки в с. п. Мужичи, а также новый корпус для Дома ветеранов в с. п. Сурхахи на 50 мест в рамках регионального проекта «Старшее поколение».
Также значимые изменения в социальной сфере реализованы в рамках национальных проектов «Здравоохранение», «Культура» и «Образование»: это — поставка 107 единиц современного оборудования в детскую больницу и детские поликлинические отделения, в сердечно-сосудистый и онкологический центры, районные и республиканскую больницы; реализация до конца года 6 объектов общего образования на 3850 мест, реконструкция и возведение новых домов культуры.
Кроме того, на стадии завершения поставка оборудования для обеспечения условий дополнительного образования. В данном мероприятии задействовано более 100 общеобразовательных организаций. В 35 школах, расположенных в сельской местности, улучшаются условия для занятия физической культурой и спортом.
По нацпроекту «Жилье и городская среда» завершено обустройство и создание комфортных условий на 43 общественных территориях в муниципальных образованиях республики. В рамках данного проекта досрочно реализованы два этапа 2019 — 2020 гг. и 2020 — 2021 гг. по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Также заключены договоры на приобретение квартир для переселения 157 человек.
В рамках нацпроекта «Экология» завершена реконструкция пруда в Назрани площадью 20,27 га. Обеспечено лесовосстановление и лесоразведение на площади 30 га и приобретено 6 единиц специализированной техники для осуществления комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.
При реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году введены в эксплуатацию и приведены в нормативное состояние 7 участков дорог регионального значения на 13,6 км с применением современного оборудования и материалов для обустройства дорожного хозяйства. Ликвидировано 3 участка концентрации дорожно-транспортных происшествий.
«В связи с досрочным завершением мероприятий по проекту управлениями Росавтодора и Ингушавтодора подписано дополнительное соглашение на предоставление в 2020 году дополнительных средств в размере 106 млн рублей на реконструкцию 3 участков дорог протяженностью 4,7 км. Показатели по итогам года по данному проекту достигнуты с перевыполнением до 44,9%», — сообщил Мальсагов.
Глава Ингушетии призвал руководителей, отвечающих за достижение целевых показателей по своим направлениям, прочувствовать полноту ответственности не перед руководством, но в первую очередь — перед жителями региона.
«Прошу не забывать о персональной ответственности, которую несут за реализацию региональных проектов руководители профильных министерств и ведомств. В предстоящий период правительство ориентировано на решение наиболее приоритетных задач, важнейшая из которых — качественное повышение уровня жизни наших жителей. В сжатые сроки мы должны добиться значительных успехов в самых разных сферах. Нацпроекты являются реальной возможностью для достижения данной цели», — отметил Калиматов, сообщает пресс-служба Глав и правительства республики.