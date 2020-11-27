Начальник управления организации проектной деятельности администрации Главы и правительства республики Бекхан Мальсагов в ходе совещания предоставил подробный отчет о работе по реализации нацпроектов за текущий период.

Согласно его докладу, в рамках майского Указа Президента России в республике реализуется 50 региональных проектов. Объем средств, направленных из федерального и регионального бюджетов на реализацию региональных проектов в этом году, составляет 8 млрд 905 млн рублей.

Указанное финансирование направлено на капитальное строительство, создание условий для дополнительного образования, улучшение системы здравоохранения, экологической обстановки, развитие сферы культуры и спорта, а также на развитие малого и среднего предпринимательства.

Так, по нацпроекту «Демография» завершено строительство футбольного поля с улучшенным покрытием и спортивной площадкой в с. п. Экажево, предусмотрено 14 объектов дошкольного образования на 3080 мест в общем, 12 из которых готовы к вводу в эксплуатацию. На стадии завершения находятся центр спортивной подготовки в с. п. Мужичи, а также новый корпус для Дома ветеранов в с. п. Сурхахи на 50 мест в рамках регионального проекта «Старшее поколение».

Также значимые изменения в социальной сфере реализованы в рамках национальных проектов «Здравоохранение», «Культура» и «Образование»: это — поставка 107 единиц современного оборудования в детскую больницу и детские поликлинические отделения, в сердечно-сосудистый и онкологический центры, районные и республиканскую больницы; реализация до конца года 6 объектов общего образования на 3850 мест, реконструкция и возведение новых домов культуры.

Кроме того, на стадии завершения поставка оборудования для обеспечения условий дополнительного образования. В данном мероприятии задействовано более 100 общеобразовательных организаций. В 35 школах, расположенных в сельской местности, улучшаются условия для занятия физической культурой и спортом.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» завершено обустройство и создание комфортных условий на 43 общественных территориях в муниципальных образованиях республики. В рамках данного проекта досрочно реализованы два этапа 2019 — 2020 гг. и 2020 — 2021 гг. по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Также заключены договоры на приобретение квартир для переселения 157 человек.

В рамках нацпроекта «Экология» завершена реконструкция пруда в Назрани площадью 20,27 га. Обеспечено лесовосстановление и лесоразведение на площади 30 га и приобретено 6 единиц специализированной техники для осуществления комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.

При реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году введены в эксплуатацию и приведены в нормативное состояние 7 участков дорог регионального значения на 13,6 км с применением современного оборудования и материалов для обустройства дорожного хозяйства. Ликвидировано 3 участка концентрации дорожно-транспортных происшествий.

«В связи с досрочным завершением мероприятий по проекту управлениями Росавтодора и Ингушавтодора подписано дополнительное соглашение на предоставление в 2020 году дополнительных средств в размере 106 млн рублей на реконструкцию 3 участков дорог протяженностью 4,7 км. Показатели по итогам года по данному проекту достигнуты с перевыполнением до 44,9%», — сообщил Мальсагов.

Глава Ингушетии призвал руководителей, отвечающих за достижение целевых показателей по своим направлениям, прочувствовать полноту ответственности не перед руководством, но в первую очередь — перед жителями региона.

«Прошу не забывать о персональной ответственности, которую несут за реализацию региональных проектов руководители профильных министерств и ведомств. В предстоящий период правительство ориентировано на решение наиболее приоритетных задач, важнейшая из которых — качественное повышение уровня жизни наших жителей. В сжатые сроки мы должны добиться значительных успехов в самых разных сферах. Нацпроекты являются реальной возможностью для достижения данной цели», — отметил Калиматов, сообщает пресс-служба Глав и правительства республики.